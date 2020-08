Pescadores de Guasave quedaron fuera de apoyos por error en registro

Guasave, Sinaloa.- Por una serie de errores principalmente en el registro de datos al momento de ser censados por los Servidores de la Nación, es que varios pescadores de distintos campos del municipio quedaron fuera del programa Bienpesca, expuso el presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Guasave.

Raúl Leal Félix señaló que ya hicieron una petición formal ante los responsables del programa para que se permita hacer las correcciones necesarias. Y es que consideran injusto que algunos socios de cooperativas, de quienes se sabe, se dedican de lleno a esta actividad primaria, no obtuvieron el beneficio.

El dirigente calificó de lamentable esta situación, aunque dijo que no cree que quienes cometieron estos errores hayan actuado de mala fe.

Son errores que se cometen, nadie estamos exentos de equivocarnos, aquí lo malo es que a nosotros nos toca ver a la gente afectada cara a cara y uno pues sí lamenta que son gente que lo necesita, gente que uno conoce y que sabe que vive de la pesca únicamente, pues es lamentable que no les haya llegado, cuando es a quienes va dirigido principalmente.”

Esperan que la corrección de estos datos se pueda dar a la brevedad para que quienes están en esta situación puedan cobrar en la próxima emisión del apoyo.

Por otro lado, detalló que los responsables del programa una vez que se les habló de las equivocaciones que se cometieron, se comprometieron a solicitar un excedente de recurso para ver de qué forma se podría apoyar a los que no están registrados.

Otra de las cuestiones que el dirigente evidenció es que han observado que en el censo se favoreció el ingreso de gente que no se dedica a la actividad, y si bien son personas de bajos recursos, ven incongruente que a quienes sí son pescadores no les haya llegado.

No se trata de pedir que saquen a estas personas, no, porque son gente que sí lo necesita también, pero si nos ponemos a ver lo que es lo legal y lo justo nos damos cuenta que hay otro tipo de apoyo para estos casos, el de Bienpesca debe ser para pescadores y no debe dejar por fuera a nadie que realmente se dedica a esto.”