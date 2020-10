Pescadores de Guasave se declaran en crisis al no haber capturas de camarón

Guasave, Sinaloa.- En crisis se han declarado pescadores del municipio de Guasave al no haber logrado capturas de camarón que favorezca la difícil situación económica que atraviesan.

Emilio Valenzuela, presidente de la Cooperativa Pesquera Las Abejas en Boca del Río, opinó que esta temporada ya la han dado por fracasada al no haber logrado las capturas necesarias para poder solventar los gastos que hicieron para el levantamiento de la veda del camarón.

“Pues le estamos haciendo la lucha pero no sale, no hay camarón, los que salen agarran un kilo, dos, y a veces que nada, estábamos queriendo ver si había camarones chicanitos por si cocíamos, y no, ni de ese encontramos”, expuso.

“Ha sido una temporada esta como ninguna, o sea tenemos 22 días de que se abrió la pesca en altamar y no ha habido camarón, de a tiro crítico, y lo más fuerte es la gasolina, es el insumo más caro y perdimos ese apoyo del gobierno y eso era lo que respaldaba para una temporada como esta.”

Señaló que ante esta situación las familias de los pescadores guasavenses están necesitando apoyo incluso para sus necesidades más básicas y hasta para pagar el servicio de Seguridad Social.

“Ahorita ocupan ayuda tanto los pescadores como las familias de los pescadores y las cooperativas, porque las cooperativas tampoco no tienen y lo que sí hay es muchas deudas, porque los directivos van y firman por refacciones, por chinchorros, por gasolina, por hielo, por todo y ahorita está también el pago del Seguro Social y no hay con qué pagarlo”, expuso.

Detalló que algunos pescadores del centro del estado de Sinaloa ya se están rebelando contra el gobierno ante la insensibilidad mostrada con la eliminación de los programas de apoyo a la pesca, así como otros de la zona norte.

“La gente de Angostura, la gente de Ahome son los que más están ahorita haciéndoselo saber al gobierno federal y al gobierno del estado y están pidiéndole una compensación, que vayan viendo una manera de cómo ayudarle a los pescadores y a las cooperativas”, expresó.

Si los programas los hubiera dejado el gobierno eso respaldara a los pescadores, pero quitan todito y no hay respaldo de nada, es una situación muy crítica”.

Al no haber crustáceo los pescadores están empezando a salir en busca de productos de escama pero también están enfrentándose al mal clima pues no pueden ir muy lejos porque por el calor el producto capturado se puede echar a perder.

Estamos esperando que refresque un poco para buscar la sierra, la manta, tiburón, que es lo que sigue después del camarón, y sí han ido pero han encontrado muy poco, poquita sierra, poquita berrugata.”

Si con el cambio de clima repuntara un poco la producción de camarón, no les alcanzaría para cubrir las deudas que tienen los cooperativistas, lamentó.