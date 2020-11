Pescadores de Guasave se endeudaron y no hay para cubrir créditos

La pesca de camarón en bahía y altamar ha sido catastrófica este año, por lo que los hombres del mar ahora no cuentan con recursos ni para cubrir a tiempo sus créditos adquiridos.

Raúl Leal Félix, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Guasave, dijo que desafortunadamente no cuentan con ningún tipo de apoyo, por lo que urge que se echen a andar programas como el Bienpesca y les devuelvan el programa de energéticos.

“El camarón se desapareció la verdad, hay alguna situación aquí que no se nos dice por parte de la autoridad, sí es cierto, afecta la pesca ilegal pero no al grado que se puso esta temporada. El poquito camarón que está saliendo es un camarón muy chico, 31, 41, de muy poco valor comercial”, expuso.

Una de las razones por las que ha sido una zafra camaronera de muy escasa producción pudiera ser que no hubo lluvias que ayudaran a bajar la temperatura, a bajar la salinidad y hacer los movimientos en las corrientes.

Cuando no llueve el alimento del camarón no sale, hay mínimo, y aparte que las temperaturas son muy altas y la salinidad tiende a salirse juvenil el camarón hacia afuera; ahorita si van a Las Glorias o Boca del Río verán que no hay barcos porque no hay camarón”, expuso. Esta es una situación que, yo lo que tengo de vida y he estado a la orilla del mar, jamás me había tocado que no hubiera camarón, sí bajaba el camarón pero siempre quedaban los 10, 15 kilos de camarón azul.”