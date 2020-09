Pescadores regresan sin nada de altamar; advierten crisis en el sector

Guasave, Sinaloa.- Desanimados al ver que sus redes no capturaron el camarón que tanto habían esperado al levantarse la veda para la captura de camarón en altamar, regresaron pescadores cooperativistas del campo pesquero Boca del Río de Guasave.

Emilio Valenzuela, presidente de la Cooperativa Pesquera Las Abejas, dijo que la decepción fue muy grande al salir y no encontrar nada de camarón siendo el primer día, pues es el que marca un panorama de cómo les puede en trabajo e ingresos para cubrir deudas y para el sustento de sus familias.

Afectación

“Ya están todas las pangas aquí, es una lamentación, no hay, ya están todas las pangas de regreso; le buscaron mucho desde la madrugada por todos lados y no hay producto, ni para la gasolina sacaron, nada no hay, no han recibido ni un kilo las cooperativas”, expuso.

Los pescadores estaban esperanzados en este día porque se tienen muchos compromisos pues, hay que pagar redes, refacciones, gasolina, hielo, pagarle a los mecánicos, muchos compromisos que se adquirieron y no hay con qué, sabe qué iremos a hacer”.

Desaliento

El líder pesquero mencionó que lo que los respaldaba de este tipo de situaciones eran los programas sociales que tenían como el de apoyo al combustible, ya que las tarjetas de las cooperativas las tenían las mismas gasolineras como un respaldo para darles crédito cada temporada de captura y ahora no tienen dicho respaldo.

Dijo que es lamentable que después de tantas luchas que realizaron en su sector desde el 2000 hasta el 2005 con el gobierno para lograr estos programas y ahora el gobierno se los quita.

Desespero

Para las 12:00 del mediodía todas las pangas estaban en la orilla y el ambiente que se vivía en este campo pesquero era de desánimo.

En Boca del Río son alrededor de 150 embarcaciones menores las que existen, mismas que salieron antes del amanecer en busca del crustáceo pero al ver el resultado se regresaron.

Ninguna trajo nada, no hay nada y parece que ni los barcos andan agarrando, es la falta de producción; posiblemente pueda haber alguna rachita pero los días buenos son estos, ya lo que quede pues para sacar compromisos no hay, los primeros días es donde se paga todo lo que se debe y pues no hay con qué”, expresó.

Dijo que no saben en qué vaya a parar esta situación, pues el único respaldo que tenían era el subsidio a la gasolina.