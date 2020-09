Pese a Covid-19 se aglomeran en las oficinas del INE en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Los problemas de aglomeraciones pese a las indicaciones sanitarias por la pandemia se siguen registrando en el municipio, ahora es en las oficinas del Instituto Nacional Electoral en donde señalan que no se están respetando las medidas preventivas ante la pandemia.

El Vocal del Registro Federal de Electores reconoció que se está teniendo problemas para que la ciudadanía acate las medidas y se adapte a la atención solo bajo cita previa.

José Frayre Carrizoza, Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital 04, informó que efectivamente, en los últimos días se han tenido dificultades para lograr que la ciudadanía aplique y respete las medidas sanitarias en el módulo de atención, pese a que el personal insiste constantemente en marcar los espacios de espera.

“Sí hemos tenido ese problema últimamente, la verdad es que aunque el personal insiste en repetidas ocasiones y aunque tenemos delimitados los espacios para que se respete la sana distancia, es la ciudadanía quien no cumple con su parte y se aglomera en la puerta del módulo; hemos batallado mucho en ese sentido.”

Frayre Carrizoza explicó que el mismo personal teme que se registre un brote de contagios.

Es muy riesgoso, el mismo personal teme que se pueda registrar un brote de contagio en la oficina debido a que la ciudadanía no entiende, nosotros aplicamos los protocolos debidos, pero corremos también peligro si el resto de las personas no lo hacen.”

El funcionario añadió que desde que se reactivó la atención en el módulo se está trabajando con citas previas, sin embargo, gran parte de la ciudadanía no termina de adaptarse a este método y acuden a las oficinas sin agendar un turno y no se retiran hasta que se les atiende.

Desde la reactivación todo lo estamos haciendo con cita previa, incluso para recoger la credencial que ya fue tramitada se tiene que pedir una cita, pero muchas personas todavía no se adaptan a esa cultura, acuden a las oficinas y no se van hasta que se les atiende y ahí es donde se hace el problema.”

Actualmente, con cita, se está atendiendo a un aproximado de 200 personas al día, incluyendo la gente que llega sin agendar, que es la que permanece regularmente en la puerta.

Frayre Carrizoza indicó que es necesario que la ciudadanía vaya tomando cultura al respecto, pues la indicación que se les ha dado es la de ya no atender a nadie que no acuda con cita agendada.

Desde antes de la pandemia ya se nos había dado la indicación, pero no había respuesta de la gente; ahora con esto, ya nos obligó a manejarnos con citas y así será de aquí en adelante, no vamos a atender a nadie que no haya agendado su cita porque ahorita estamos siendo flexibles, pero nos estamos exponiendo demasiado.”