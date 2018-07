Pese a fallas en recolección no hay multas para PASA

Guasave, Sin.- A pesar de las constantes fallas que se siguen apreciando en algunos puntos en el servicio de recolección de basura el gobierno municipal ha estado cumpliendo con lo establecido en el convenio, sin realizar ninguna deducción en el pago a la empresa recolectora PASA como amonestación.

A decir de la tesorera Siria Sugey Lugo Bojórquez, desde que empezó el nuevo contrato no han recibido ningún reporte por parte del comisario, figura que se nombró para que diera seguimiento y cumplimiento a las rutas y que éste se diera en los términos que éste establecía.

Cumplimiento

“Nosotros hicimos un convenio con PASA y lo hemos estado cumpliendo semana por semana, no nos hemos atrasado más que lo que nos había quedado. y hemos estado en pláticas con ellos para ver si se pudiera dar un abono extra de lo anterior, pero por lo pronto nosotros hemos estado cumpliendo con lo que es el convenio”, indicó.



“No se ha hecho ninguna amonestación, por lo pronto no, sí están establecidas en el convenio, nada más que este convenio que se hizo es para transitar y ellos también nos han estado apoyando en esa situación, pero yo creo que probablemente tengamos una reunión en estos días con los titulares, que son con los que no nos hemos ido de vacaciones, para revisar el caso, pero no he tenido reporte de algunas incidencias altas de PASA”.

Sin reportes

Para poder actuar con un “castigo” hacia la empresa recolectora mencionó que tendrían que recibir el reporte del comisario, quien depende directamente del área de Servicios Públicos.

Actualmente se mantiene un adeudo de poco más de 40 millones de pesos, de los cuales alrededor de 15 millones de pesos pertenecen al nuevo contrato.

“Ya completando los dos (contratos) les debemos pasadito de 40 millones de pesos, y así le hemos estado bajando, porque nosotros hemos estado pagando lo que es el convenio”, explicó.



Convenio

El nuevo convenio firmado este año establece que se tendrán que estar abonando 1 millón 300 mil pesos mensuales a la deuda, además de los casi 5 millones de pesos que mensualmente cobra la empresa por el servicio.

La funcionaria dijo que para cuando termine esta administración, el 31 de octubre, estiman que la deuda habrá bajado un poco más, de acuerdo con los pagos que han estado realizando.