Pese a pandemia, aspiran lograr $29 millones en impuesto predial de Guasave

Sinaloa.- El Ayuntamiento de Guasave ha mantenido durante todo el año un programa de descuentos en impuesto predial urbano en busca de lograr la meta de recursos a captar este año y beneficiar a los contribuyentes, informó el director de Ingresos.

Gregorio Buelna Inzunza, funcionario guasavense detalló que cada actividad tiene su descuento, desde casa-habitación, comercio, jubilados y pensionados con un 80 por ciento.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Lo que estamos haciendo es dar los descuentos de forma que la gente se apoye y pueda ponerse al corriente, hay muchos rezagos pero ahí va, a medida que se va recuperando la economía se va ir cumpliendo”, expresó.

Mencionó que debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19 desde el mes de marzo decidieron suspender el programa de notificaciones que traían con el programa de recuperación de cartera vencida con el fin de realizar embargos a los morosos de este impuesto.

“El plan es ya sacarlos, ya andan trabajando porque tenemos que hacerlo antes que cierre el año fiscal y más que nada andan haciendo invitación para que la gente venga, aproveche sus descuentos y normalice su retraso y su patrimonio que es lo que verdaderamente cuenta, que la gente busque que su patrimonio esté regularizado”, expuso.

“El negocio no es embargarles ni quitarles bienes sino negociar con el contribuyente, darles facilidades de pago.”

El funcionario del Ayuntamiento de Guasave mencionó que previo al impacto de la pandemia del Covid-19 a las arcas municipales ya habían ingresado alrededor de 22 millones de pesos del pago de este impuesto, lo cual hizo que el impacto fuera menor al limitarse las actividades económicas.

“Nosotros ya tenemos arriba de 22 millones de pesos captados, nos fue muy bien en enero y febrero, esa fue la enorme ventaja, antes de que empezara la pandemia se tuvo una buena captación, y a partir de agosto ya se empezó a reactivar porque ya empezaron los notificadores en la calle que andan entregando todo lo que quedó pendiente de pago en 2020 que no es rezago porque todavía no vence, pero entregamos notificaciones para que vengan y cumplan con el 2020 y el año que viene no estén en rezago, que sean cumplidos para que les vaya mejor y aprovechen el descuento”, explicó.

“Estamos invitando a todas las colecturías, desde Juan José Ríos, Cortines, Batamote, Leyva Solano, estamos viendo todo el atraso desde el 2020 y años anteriores y creemos que va repuntar en este cuatrimestre, de aquí a diciembre esperamos conseguir el 100 por ciento, sabemos la situación cómo está pero todo con el fin de captar recursos y ayudar a la gente que verdaderamente ocupa que se le ayude con descuentos importantes.”

El funcionario municipal destacó que lo más importante es que la gente se acerque a hacer una negociación y ellos por su parte estarán en la disposición de ayudarlos con descuentos importantes para que puedan regularizarse.

Mencionó que de septiembre a diciembre es un plazo que los contribuyentes aprovechan los descuentos de El Buen Fin, aunque estos los han mantenido durante todo el año en busca de apoyar al contribuyente.