Pese a recomendaciones, motociclistas siguen transportando niños en Guasave

Guasave, Sinaloa.- La Dirección de Tránsito Municipal de Guasave no ha obtenido respuesta en la recomendación que desde hace meses empezó a hacer a los conductores de motocicletas para que no circulen más de dos personas por unidad y sobre todo no transporten a menores de edad para evitar que corran riesgos, señaló Germán Emilio Gámez Morales.

El jefe en turno de la Dirección de Tránsito Municipal dijo que la indicación a los elementos de Tránsito es orientar a los conductores de las unidades ligeras sobre la responsabilidad de utilizarlas y el riesgo que representa trasladar a menores de edad pero que siguen sin tener respuesta de parte de la ciudadanía.

Indicación

“Las indicaciones que tenemos es concientizar a los ciudadanos a que no anden más de dos y ahorita por la pandemia que ande solo uno con las medidas de seguridad”, expuso.

“Del traslado de menores no quieren hacer caso y cuando nos percatamos nosotros de eso hablamos nosotros con ellos y hacemos que los bajen y ha habido personas que hasta le hemos dado raite a su casa porque están exponiendo mucho a los menores pues, ya ve que los sientan en el tanque y son los primeros que Dios guarde se pueden llegar a golpear.”

Insistencia

Detalló que a pesar de las recomendaciones que se les han estado brindando siguen encontrándose unidades con hasta tres o cuatro tripulantes.

“Hay unos que andan hasta de tres, cuatro, y cuando nos percatamos nosotros actuamos y sí nos entienden pero parece que es por un ratito nomás porque luego vuelven a hacerlo”, lamentó.

Omiten multas

Aunque el reglamento que rige a esta dependencia establece multas para quienes incurran en estas faltas, dijo que no las han querido aplicar debido a las condiciones económicas que priva en la mayoría de la población que hace uso de estas unidades para transportarse.

“Existen multas dentro del reglamento pero no las queremos llevar porque afectaríamos económicamente a la gente y ya ve cómo está la situación ahorita, entonces, aprovechamos este espacio para pedirle a la gente que haga conciencia, que es por resguardar la integridad física de ellos mismos”, indicó.

Determinación

Gámez Morales dijo que si así lo establecen los mandos superiores tendrán que empezar a elaborar infracciones a los conductores de motocicletas, pues llevan alrededor de cuatro o cinco meses haciéndoles la recomendación y no la han atendido como esperaban.