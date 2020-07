Pese a retrasos lleva buen avance ampliación de malecón en Sinaloa de Leyva

Guasave, Sinaloa.- Aunque toda la contingencia sanitaria derivada del Covid-19 ha hecho que la culminación de la obra de ampliación del Malecón Municipal de Sinaloa se retrase, el trabajo está muy avanzado, aseguró la directora de Turismo.

Minerva Flores Gámez detalló que en este tiempo la Dirección que ella encabeza ha hecho algunos trabajos de gestión de permisos ante la Semarnat y la Conagua.

Asimismo agregó que hay confianza en que el proyecto pronto sea entregado para el disfrute de los sinaloítas y de quienes acuden como turistas al sitio de recreo desde distintas partes del estado, el país y hasta del mundo.

Flores Gámez detalló que si bien esta etapa es de apenas 180 metros de extensión, la alcaldesa María Beatriz León Rubio ha seguido haciendo algunas gestiones para que una vez terminada esta área se pueda seguir con otra etapa más de ampliación, cosa que sería de gran empuje para la actividad turística.

Son 180 metros, se tiene que hacer así porque es por etapas que se va autorizando, ya que es mucha la inversión que requiere. Esperamos que el señor gobernador, Quirino Ordaz Coppel, pueda seguir echándole la mano a la alcaldesa María León para que esto siga extendiéndose”, expresó.

La funcionaria dijo que confían en el gran potencial turístico que tiene el alteño municipio, el cual aún tiene muchas áreas por explotar y dar a conocer.

“Hay mucho por destacar todavía de nuestro municipio, somos creo yo muy afortunados al gozar de paisajes muy hermosos, que no se ven en otras regiones del estado. Aún hay mucha gente que no nos conoce, que no sabe todo lo bello que tiene esta región y eso es algo en lo que hemos estado tratando de trabajar, en darnos a conocer en distintas partes para que nos ubiquen y que sea Sinaloa el próximo destino turístico que la gente desea visitar.” Destacó que al contar con esta ampliación el sitio tendrá más margen también para ser aprovechado por el sector comercio.