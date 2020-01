Pese a sacrificio de campesinos el frijol llega caro al consumidor

Guasave, Sinaloa.- Los productores de frijol no deben dejarse enredar por compradores que buscan adquirir más barato argumentando lo alto que se puede ir el producto al consumidor si estos se mantienen en pedir 30 pesos por kilo, señaló Alejandro Cervantes Sotelo.

El presidente de la Anapsin dijo que esta excusa es mera palabrería de los ‘coyotes’ pues al final de cuentas aunque ellos se bajen el producto básico llega muy caro a las amas de casa, preba de ello es lo que sale el kilo en el supermercado.

“Si tú hablas y argumentas que hay que proteger al consumidor, y por eso lo vendes en 10 o 15 pesos de todas formas le llega en 45 pesos al consumidor final, entonces qué gana el productor con sa-crificarse si el consumidor final lo compra caro”, recriminó. Recordó que el productor tiene que exigir cuando menos 30 pesos por el frijol cribado, aunque si el “correteador” va y compra el frijol en campo este se puede bajar hasta 27 pe-sos, no menos, sin cribar.

“Desafortunadamente el precio del frijol lo ponen una o dos personas y cuatro o cinco ‘coyotes’, pero depende mucho de la resistencia que pueda tener el productor, si aguantamos un poquito podemos aspirar a que el ‘coyote’ o ‘correteador’ nos pague cuando menos lo que debe ser el valor real.”

En promedio la producción de frijol es de 800 kilos por hectárea. Dijo que independientemente de la baja producción el grano tiene buena calidad pues no le llovió ni en el cortado o secado. “El frijol está de buena calidad para venderlo bien.”

Por otra parte alertó a los productores para que no se dejen envolver ante las personas que se dedican a fraudear, y es que explicó que actualmente están cobrando aún a compradores que no pagaron al campesino la producción del año pasado.

Tengamos mucho cuidado, lamentablemente y hay que decirlo el año pasado hasta organizaciones se involucraron en fraudes hacia los frioleros, esto es muy lamentable, no permitamos esto, kilo que pese la báscula que no salga en tanto no le paguen, hay las condiciones para hacer este tipo de operaciones.”