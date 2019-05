Pese al regreso de PASA mantendrán arrendamiento de camiones con K Partners

Guasave, Sinaloa.- El municipio va a continuar con la renta de cinco camiones recolectores a la empresa K Partners S.A.I de C.V., aún cuando ya se logró un acuerdo para que PASA reanude labores, así lo dio a conocer la alcaldesa Aurelia Leal López.

La munícipe aseguró que Guasave no tiene maquinaria, recolectores ni nada, por eso se mantendrán hasta concluir el contrato y posiblemente los compren después de esto.

Manifestó que la renta de estos camiones sale en 3 millones 600 mil pesos por ocho meses, por lo que solo con lo que se ahorró del mes en que PASA suspendió labores salió para pagar el arrendamiento.

Estos camiones fueron parte fundamental para que PASA cediera a las propuestas de nosotros.

Pagos

Respecto a si con la decisión de mantener los camiones en renta no se afecta a las finanzas del municipio dijo que al contrario, que con el mes que PASA estuvo inoperante ya se pagaron los tres meses de renta.

“Va a favorecer a los ciudadanos, independientemente de lo que digan algunos medios de que fue un contrato poco trasparente yo les digo que no, yo tengo facultades, se dio una licitación directa. Yo sostengo y se los voy a comprobar, nosotros no venimos aquí a afectar ni a hacer negocios en lo oscurito, todo se va a hacer trasparente y el tiempo nos va a dar la razón.”

Manifestó que el hecho de que PASA vaya a reanudar sus servicios no significa que el municipio va a dejar de operar pues insistió que hay lugares que están descuidados.

Se va a dar un servicio doble, porque queremos un municipio limpio y queremos ser el municipio mejor en limpieza.

Equipamiento

Adicional a la adquisición de estos camiones anunció que vienen en camino dos pipas que van a comprar y dijo que conforme “vayamos haciendo economías se van a ir comprando.”

“La idea de nosotros es dejarle a la administración que venga, sea quien sea, dejarles establecido maquinaria y hasta una forma de cómo entrarle a formar una paramunicipal, porque seguimos insistiendo en que un municipio pobre no puede mantener un contrato tan oneroso.”

Reconoció que 5 millones de pesos sigue siendo mucho pues anteriormente se pagaban 3 millones 600 mil pesos antes.

Recate

En cuanto a los 20 millones de pesos que vienen del estado para pagarle a la empresa, dijo que vienen como un rescate.

“Yo le dije muy claro, no tengo dinero, me estás descontando mensualmente 5 millones por un préstamo que se me hizo y a las administraciones pasadas las rescataste tres veces y a nosotros nada. Es una deuda originada por malas administraciones y negociaciones pasadas, es justo que nos resuelvas.”

Cumplimiento

Externó que confían en que el municipio va a estar en condiciones de cumplir con el pago puntual de estos 5 millones de pesos.

“Hemos venido cuidando esto desde el inicio, con decirte que hemos creado programas de austeridad nosotros que muchos no lo han visto, cada quien se paga su celular, cada quien trae su carro, hemos tenido algunos ahorros considerables en combustible, nosotros ahorita estamos en austeridad total aunque no se note.”