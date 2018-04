“Pídanle a Dios por mí y por mi Érick”: doña Sofía

Guasave, Sinaloa.- En la banqueta de la casa donde habitan doña Sofía Cárdenas y su hijo Érick hay amontonadas al menos una decena de sillas de plástico, mientras que cinco vecinos se encuentran sentados a la sombra del árbol que está plantado en el lugar.

Doña Güerita está sentada ahí también, con una sonrisa en el rostro, pero con destellos de preocupación y nerviosismo todavía.

En guardia

Después de que las autoridades y la propietaria legal de la vivienda se retiraran del lugar, los vecinos señalaron que se turnarían para no dejar solos a Sofía y a Érick y así lo hicieron.

Durante la noche fueron al menos 12 personas las que se quedaron hasta altas horas y un vecino optó por atravesar su camioneta en la banqueta para impedir que en la madrugada alguien pudiera ingresar.

Érick en compañía de sus vecinos.

Ya durante la mañana llegaron al menos cinco personas a mantener la guardia que acordaron desde un día antes pues temen que Loúrdes Cecilia Cota, propietaria de la casa, pueda llegar en cualquier momento y desalojar a Érick y a Sofía, cuando se encuentren solos.

“Nos hemos estado turnando, pues como mucha gente tiene su negocio, o trabaja, venimos unos, se van otros, pero tratando siempre de apoyar a doña Güerita y a Érick, porque ellos no van a estar solos y aquí estaremos el tiempo que sea necesario hasta que se llegue a un acuerdo y que la señora se toque el corazón y quiera vender porque pues principalmente ellos son los que tienen más derecho de comprar”, señaló Laura Elena Angulo Brown, vecina de doña Sofía, quien le pidió a Loúrdes Cecilia Cota “que recapacite, que se toque el corazón, que piense bien y que le venda a ellos”.

Los asistentes señalaron que permanecerán ahí el tiempo que sea necesario para apoyar a doña Güerita y a Érick, porque no están solos.

Agradecida

Por su parte, doña Sofía permanecía sentada, a ratos sonriente, a ratos preocupada, mientras veía a Érick sentado en el piso, juguetón como siempre, pidiendo un balón a quienes llegaran.

“No quisiera decir nada, todavía estoy muy nerviosa y asustada”, dijo doña Güerita, mientras intentaba tranquilizar a Érick, quien ya con un balón en las manos quería que lo llevaran a un taller mecánico para poder echarle aire.

“Estoy muy agradecida con todos, no me imaginé que nos apoyarían tantas personas, eso me tranquiliza la verdad, pero aún tengo temor”, decía entre la plática que entablaba con sus vecinos.

“Pídanle a Dios por mí y por mi Érick y que Dios los bendiga”, dijo Sofía mientras se despedía de este medio informativo.