Pide Alejandro Pimentel tratado de paz a Alcaldesa

Guasave, Sinaloa.- Mediante un escrito que publicó en redes sociales el líder de los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento, Alejandro Pimentel Medina solicitó a la alcaldesa Aurelia Leal López a hacer un tratado de paz por el bien de Guasave.

Presidenta Aurelia Leal López el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento que usted muy atinadamente representa la invita a un tratado de paz por el bien de guasave y por el bien de los y las trabajadoras ya que esto no llevan un buen camino para nadie”, expuso.

Publicación de Pimentel en redes sociales.

En el mensaje mencionó que ha buscado el acercamiento con el secretario Gerardo Peñuelas para que busque un acercamiento con la mandataria.

“Yo mismo tengo hoy 3 días pidiéndole un acercamiento por Watsap para platicar y buscar una conciliación pero no se ha podido presidenta ya no queda si no hay un acercamiento pronto creo lo que sigue no será nada bueno para usted para nosotros y mucho menos para Guasave”, expresó.

El mensaje del representante de los trabajadores surge a unos días de que la alcaldesa Aurelia Leal López anunciara que echará a los elementos de la Guardia Nacional a los trabajadores y haberlos calificado de vándalos.

“Dejo por este medio para que sean testigo los que lean este comunicado que hemos estado buscando la reconciliación y escuchar una propuesta de tu parte presidenta, ojalá y se dé pronto un acercamiento por tu atención gracias espero pronta respuesta saludos”, finaliza el escrito.