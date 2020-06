Pide Canirac que supermercados cumplan con medidas sanitarias

Guasave, Sinaloa.- Es urgente que las autoridades revisen que los supermercados en Guasave atiendan las medidas para evitar contagios de Covid-19, opinó el dirigente de la Canirac Guasave.

Arturo García Medina detalló que muchos de los súperes que son más concurridos por la población ya no están aplicando restricciones para accesar y tampoco tienen filtro con toma de temperatura, algo que expuso no se debe dejar de hacer teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentra sumido el municipio con el alto índice de nuevos casos.

Exigencia

“Ahora sí que como dicen el que pide paga, yo considero que como sector estamos en nuestro derecho de exigir a las autoridades que se pongan duros con los supermercados que no están aplicando ya las limitaciones de acceso y que no toman la temperatura a la gente antes de entrar, porque nosotros estamos colaborando de manera consciente con algo que si bien limita nuestros ingresos, como es el ya no ofrecer comida para consumir en local, pero le apostamos a la posibilidad de disminuir contagios con esto.”

El líder dijo que para que los esfuerzos rindan el resultado que se espera y poder cortar al fin la línea de contagios, los esfuerzos deben ser unilaterales y no aislados.

La verdad es que de nada sirve con que nosotros nos autoimpongamos límites si la gente va a ir a hacer sus compras y ahí en los supermercados no se van a respetar medidas tan elementales como la sana distancia, oiga es una pena ver que en las cajas va la gente y se amontona, como si no estuvieran viendo esto que sucede y de que alguna manera ya nos ha alcanzado a todos con al menos un conocido.”

El dirigente camaral aseguró que teniendo en cuenta cómo se ha comportado la línea de contagios en esta región no se puede comparar con otros municipios y con otras regiones de país incluso.

“De alguna manera nosotros sabemos que hay empresas que son nacionales; es decir, ellos tienen lineamientos para operar y que rigen las medidas en las tiendas de todo el estado y del país, pero no pueden meter a Guasave en la misma canasta, sabiendo cómo están las cosas aquí, por eso nosotros hacemos un llamado a los dirigentes de estos supermercados y a las autoridades para que nos echen la mano, que sigan aplicando las medidas de restringir el acceso y toma de temperatura, si no pues todos los vamos a seguir viendo afectados.”

Colaboración

Además el dirigente recalcó que la iniciativa denominada Sin Mesas por un Guasave Seguro, medida que entró en vigor ayer y que consiste en no ofrecer comidas para consumir en local sino solo ofertar servicio para llevar, fue una propuesta que la propia Cámara planteó al gobierno municipal.

“Nosotros estamos muy comprometidos con esta responsabilidad de aplacar el número de contagios, porque sabemos que esto nos afecta a todos, nosotros de alguna manera no hemos dejado de laborar, no al cien por ciento, pero al menos hemos mantenido algunos ingresos con dificultades, sin embargo tenemos conocidos con negocios que no están dentro de los esenciales que se las están viendo muy duro porque aún no pueden abrir, entonces nosotros no queremos ser egoístas, queremos que esto se normalice lo más pronto, que se quite este semáforo rojo pero para ello todos debemos colaborar”, expresó.

