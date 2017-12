Pide Sanidad Vegetal evitar el uso de insecticidas tóxicos

Guasave, Sinaloa.- Mientras que Estados Unidos implementa normas estrictas para el cultivo y producción de los granos y hortalizas que se exportan, prohibiendo la aplicación de algunos productos químicos que se ha demostrado causan mal al ser humano y al ambiente, para el consumo local se emplean sin restricción alguna, así lo manifestó Juan de Dios Santos Soto, presidente de Sanidad Vegetal Guasave.

El titular reconoció que hacen falta leyes e información dirigida al sitio en que se requiere pues aún se carece de conciencia respecto a los estragos.

Contradicción

“Es evidente que sí se puede producir sin necesidad de usar estos productos, porque los agricultores lo hacemos cuando es un cultivo que se quiere para exportación, sin embargo para el consumo nacional no se aplican los mismos estándares, y aunque es cierto que las ganancias no son las mismas, considero que más que ver por la parte económica los productores tienen que ver a su alrededor. Las afecciones en la salud que pueden detonar estos productos son muchas y a veces no alcanzan los bienes para remediar los males.”

Santos Quintero aseguró que por parte de la Junta están revisando las condiciones para proponer una ley que regule la aplicación de los mismos. “Queremos ver qué podemos hacer para apegarnos a la aplicación de insecticidas orgánicos, también nuestras familias, nuestros hijos merecen consumir productos sin residuos tóxicos, eso es una necesidad, no es un lujo, menos un capricho.”