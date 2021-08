¡Piden Ayuda! La primaria Seis de Enero en Guasave sufre serias afectaciones tras lluvias

Guasave, Sinaloa.- La lluvia y los fuertes vientos generados durante la tormenta que azotó a Guasave la noche del jueves también ocasionó daños en varias instituciones educativas. Una de las escuelas afectadas es la Seis de Enero, donde los directivos solicitan el apoyo del gobierno federal y de las autoridades federales, para poder hacerle frente a las necesidades que ahora se tienen debido al fenómeno climatológico.

Auria Bojórquez, directora del plantel, informó que tras la tormenta varios de los árboles de la institución fueron derribados por el viento y cayeron encima de decenas de cables, lo que provocó que no se cuente con energía eléctrica, pero además, un eucalipto cayó sobre la cerca perimetral que no tiene ni medio año de haber sido construida.

“Cayó el árbol sobre la cerca, son casi 15 metros los afectados y no tenía ni medio año de haberse construido. La verdad la tormenta sí nos causó muchos daños, porque hay más árboles caídos, sobre cables que nos dejaron sin luz y todo eso junto puede provocar también que el plantel quede vulnerable a los delincuentes.”

La directora explicó que además, desde el mes de marzo, hizo las gestiones pertinentes ante la Dirección de Obras y Servicios Públicos para que les ayudaran a tapar unas fosas sépticas que se tienen en el plantel y que han generado ya dos socavones.

“Son un peligro para los niños, tenemos mucho tiempo pidiendo ayuda con eso pero no ha habido respuesta, ya hay dos socavones y en estas condiciones, por más que nosotros como docentes estemos en la disponibilidad del regreso a clases de forma presencial, no podemos atender a los estudiantes, podría registrarse un accidente y no podemos permitirlo, por eso llamamos a las autoridades municipales y federales, para que nos apoyen por favor, nos duele mucho nuestro plantel”.