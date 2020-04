Piden a productores de Sinaloa no dejarse engañar por acopiadores

Culiacán, Sinaloa.- Un llamado puntual a los productores hicieron representantes de organizaciones agrícolas para que hagan buenos “amarres” para la comercialización de sus cosechas de maíz.

En conferencia de prensa a distancia que brindaron ayer, recalcaron la importancia de establecer términos con las empresas acopiadoras de granos que les garanticen un ingreso rentable.

Ingreso

Alejandro Cervantes Sotelo, presidente de la Alianza Nacional Agropecuaria y Pesquera de Sinaloa, señaló que “el asunto más importante que debemos de tener en cuenta, que los 4 mil 150 pesos se pulverizan si dejamos al albedrío de los bodegueros”.

Refirió que en la última reunión que sostuvieron con el gobernador se estableció que las inconformidades que les hagan llegar los productores agrícolas en contra de los bodegueros que quieran seguir abusando de los productores se las hagan saber.

Colaboración

“Que nos ayuden porque vamos a hacer lo que sea conveniente hacer y no se trata de gastar saliva, ejercer acciones contundentes en contra de los bodegueros abusivos porque entre el peso de las básculas, entre los descuentos de humedad e impurezas, se nos va la mayoría de las posibles utilidades”, manifestó.

“Pero también que dejemos muy en claro que no vamos a permitir y ahí es donde debemos de tener cuidado desde el momento que firmemos los contratos, que no nos cobren los servicios a los productores, pero sobre todo que no sea a criterio de cada bodega en el cobro de los servicios.”

Al pendiente

Faustino Hernández, de la Liga de Comunidades Agrarias, dijo que la situación que se está viviendo no los lleva a descuidar la comercialización del maíz y que deberán estar muy al pendiente y actuar desde la trinchera que les corresponde.

“Creo que debemos actuar cada uno de acuerdo con lo que hemos venido haciendo, lo que hemos estado fomentando desde nuestra trinchera que es la unidad de las organizaciones agrícolas, que habíamos traído una lucha en el que hemos logrado hasta ahorita buenos resultados hasta cierto punto, tenemos garantizado un precio de 4 mil 150 y tenemos que esperar que no nos lo vayan a quitar, que no nos vayan a meter un gol por la cuestión del pago de servicios”, indicó.

“Hay que estar pendientes de las básculas, de lo que son los descuentos, creo yo que tenemos que seguir luchando, no se ha conseguido todavía por el hecho de que tengamos garantizado el precio.”

Baltazar Aguilasocho Montoya, presidente de la AARSP, dijo que están dando seguimiento a las reglas de operación bajo las cuales se va regir la comercialización del maíz esta temporada, y Modesto López, dirigente de la Anapsin en Guasave, pidió a los productores estar atentos a la información que surja sobre la situación que se está viviendo y a dar un seguimiento de los avances y lineamientos que se deben cumplir.

“Pónganse abusados con los requisitos, cada documento, la firma de los contratos, en el amarre que hagamos en la comercialización todo va ir bien, vamos a cambiarle con el asunto de todo este panorama lo vamos a hacer con constancia en estas etapas que vamos a trabajar.”