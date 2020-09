Piden a productores verificar la certificación de semilla de frijol

Guasave, Sinaloa.- Se ha apreciado que muchos productores agrícolas buscan establecer cultivos de frijol para este ciclo que inicia; sin embargo, la recomendación que se hace es que se cercioren de que la semilla que van a utilizar cumpla con la certificación, pidió el presidente del Sistema Producto Frijol.

Wilfrido Casal González detalló que tienen conocimiento de que en el estado no hay suficiente semilla que cumpla con los requisitos, es por eso que, para evitar que los productores tengan mala experiencia y pérdidas económicas que los metan en apuros, deben verificar que el insumo cumpla con los estándares de calidad y germinación.

Cuidados

El dirigente recalcó que, si bien es un hecho que no hay inventario suficiente del grano, esto no es garantía de que haya buen precio, menos si no se tienen los cuidados de no exceder el hectareaje que se establezca para el ciclo otoño-invierno 2020-2021. “La intención es que no haya un volumen mayor a las 70 mil hectáreas de este producto en todo Sinaloa. Y para empezar, como le comento, no hay semilla certificada suficiente para establecer este volumen, ya desde ahí se tiene que tener mucha precaución al momento de adquirir el insumo, verificar que sea simiente de buena calidad”.

Otro de los aspectos por los que es importante no rebasar este volumen tiene que ver con el cuidado del precio del grano.

Entre más superficie se establece, más tendencia a la baja hay en cuanto al precio. Ahorita es un hecho que no hay inventario del grano en el estado debido a que el año pasado se cosechó poco, sin embargo, esto no nos garantiza que el precio vaya a ser bueno”.

Agregó que, si bien el frijol es un cultivo de baja demanda, en cuanto a riesgos es caro al momento de establecerse.

El llamado es que hay que ser precavidos, ver las posibilidades reales; y si no contamos con insumos de calidad, más vale pensar en otras variedades de productos de los que hay también en el mosaico; ahí tenemos opciones como el garbanzo, hortalizas de distintos tipos, ajonjolí, algodón. El chiste es variarle para que de esta forma no nos vayamos a perjudicar nosotros mismos”.

Más producción

El líder detalló que, por lo general, los municipios de El Fuerte y Guasave son en los que más se siembra este producto. En el caso de este último municipio, dijo que el hecho de que en el distrito de riego 063 haya restricción de agua para siembra, ha dado pie a que se aumente la intención de siembra.

“En algunas regiones, como en el 063, hay cierta restricción de agua y por esto se prevé y se escucha también entre los productores que muchos tienen la intención de sembrar frijol. Creo que todos tienen la libertad de probar lo que más conveniente consideren; sin embargo, es nuestro deber recordarles que hay que ser muy inteligentes a la hora de hacer la planeación, sobre todo con lo que le comento de la adquisición de la semilla, nadie debería comprar una semilla sin cerciorarse de que se trata de un producto que ofrece la garantía de que va a tener simiente de buena calidad”, externó.

Expuso que en la actualidad las lluvias han dado pauta para la preparación de los terrenos a la espera de los tiempos adecuados para iniciar con la siembra.