Piden a turistas en Sinaloa municipio apego a medidas preventivas contra el Covid-19

Guasave, Sinaloa.- Ante la insistencia de la población, así como de los sectores productivos, fue que se reactivó el turismo en el municipio de Sinaloa, sin embargo, lo que les ha pedido la alcaldesa es que ayuden a que haya mucha responsabilidad y respeto a las medidas preventivas en sitios de recreo.

Lo anterior lo detalló el director de Protección Civil del municipio de Sinaloa, quien agregó que hay un operativo en conjunto con otras direcciones para buscar que se cumpla con la orden que les encomendaron se cumpla.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Manuel Bojórquez Pérez realizó un llamado a la población, en el que dijo que las puertas del serrano municipio están abiertas a los visitantes, sin embargo teniendo en cuenta lo que se vive actualmente pidió a los turistas que sean muy conscientes y que acaten las recomendaciones que se les hacen.

Medidas

El funcionario aseguró que la alcaldesa María Beatriz León Rubio pidió que por parte del sector salud se den algunos rondines, así como que se pida a los visitantes que porten el cubrebocas obligatoriamente en espacios públicos. Otra de las medidas que se están llevando a cabo es que el malecón municipal, sitio que es prácticamente la zona en la que se congregan más visitantes y población en general, se esté cerrando diariamente a las 20:00 horas. Asimismo explicó que quienes desean dar paseo en catamarán deben hacerlo portando el cubrebocas y sin exceder los 15 tripulantes a la vez.

“Son medidas sencillas y la verdad es que la alcaldesa nos ha pedido que seamos muy respetuosos para dirigirnos a quienes nos visitan, así lo hemos hecho, solo que sí tenemos que ser claros al decirles que hay cosas como por ejemplo, exceder el número de quienes se suben al catamarán, o bien el uso del cubrebocas, que no son opcionales sino obligatorias”, externó.

Imagen del malecón de Sinaloa de Leyva/El Debate

Cuidados

Bojórquez Pérez detalló que hasta el momento no han tenido problemas con la gente que los visita, pues más allá de recordarles las medidas puntualmente no se han presentado incidentes por desobediencia. Por otra parte indicó que no han tenido registro de aglomeraciones.