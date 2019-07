Piden a usuarios denunciar anomalías en el transporte

Guasave, Sinaloa.- Ante la queja de usuarios al externar que pagan 9 pesos en vez de 8.50, que es la tarifia fija actual, porque no les regresan feria, el delegado de Vialidad y Transportes, Iván Zavala, pidió a los pasajeros que estén inconformes que realicen los reportes de manera formal proporcionando el número de camión y ruta para proceder con sanciones.

Los pasajeros pueden comunicarse al 667 758 7123, o al 667 502 7665 en WhatsApp, donde pueden compartir imágenes de la irregularidad.

Tarifa

El delegado de Vialidad dijo que siguen a la espera de la autorización del nuevo aumento, el cual pudiera darse este mes.

Gloria Estrada a diario toma de dos a tres camiones al día, por lo regular busca pagar el monto exacto porque de no hacerlo es probable que no le regresen los 50 centavos, los que le da pena pedir le regresen porque en alguna ocasión no ha tenido para pagarlo y también la dejan subir, pero no ha faltado el chofer que le recalque que el cobro es de 8.50 pesos.

Al igual que ella son docenas de usuarios que viajan a diario en los camiones urbanos.

Recomendación

Ricardo López, líder del Transporte Urbano, declaró que de forma reciente tuvieron una reunión para hacer un llamado a los so-cios y hablen con los choferes para que repartan y cobren la tarifa fija. Dijo que requieren se autorice la nueva tarifa, la cual se ha difundido en anteriores ocasiones que en Guasave sería de un peso. “Definitivamente necesitamos el aumento porque cada vez son más los gastos en insumos pero estamos trabajando para mejorar porque es por los usuarios que sobrevivimos”, externó.

En la actualidad son 84 camiones los que conforman las rutas pero al tratarse del periodo vacacional estas se disminuyen y en rutas que estaban conformadas por ocho unidades en la actualidad se dejaron 6, pero hay algunas que se reducen hasta seis para hacer redituable. Mencionó que están trabajando para mejorar la atención y el servicio, ya que es gracias a los usuarios que el transporte urbano funciona.

El líder dijo que está una alternativa de crédito para la adquisición de nuevas unidades, pero están analizando y organizándose cómo pudieran hacer las movilizaciones para actualizarse y poder mejorar el servicio, pretendiendo tener unidades con aire acondicionado.