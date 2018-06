Piden ayuda para localizar a niños que se llevó su padre

Guasave, Sinaloa.- Familiares de los niños Regina Yeraldín “N” y Jesús Gerardo “N”, de 6 y 8 años, solicitaron la colaboración de la ciudadanía para ubicarlos, ya que aseguran fueron sustraídos por el padre sin consentimiento.

Ángeles Godoy Miranda relató que su hermana, la madre de los niños, falleció el pasado 11 de enero, y el papá, Martín Félix Berrelleza, acudió para llevárselos aun cuando últi0mamente no tenía vínculo con ellos.

Los hechos

La tía de los menores dijo que están seguros de que están viviendo en la comisaría de Leyva Solano, donde vive la madre de él, pero que han estado negándoselos.

“Él vino y se los llevó, ya no tenía ni un vínculo con ellos, no los veía ni nada y vino y se los llevó”, expuso.

Esta persona no es ni de fiar, es adicto, y lo único que queremos es recuperar a los niños, él está viviendo solo con los niños, lo que nosotros hemos sabido de él es que los tiene encerrados, no los deja salir a ellos para nada, él sí sale pero a los niños los tiene encerrados.”

Ayuda

Relató que en la búsqueda de ayuda, su mamá Esther Godoy asistió al DIF Municipal, pero que no le han dado una respuesta satisfactoria.

“El DIF le dijo que la iba a ayudar, y ha estado yendo, pero no le dan muchas esperanzas, le dicen que no los han visto, pero yo quiero que dando a conocer la foto de él y los niños nos ayuden a encontrarlos, porque es muy desesperante, porque ellos están peligrando con él”, expuso.

Intervención

Cuestionado sobre este caso, Alberto Saracho, procurador del Niño, la Niña y el Adolescente en el DIF, aseguró que junto con la señora Esther Godoy, abuela materna de los niños, asistió a la casa del padre de los menores y que ahí le aseguraron que se había ido a vivir a Tepic.

Estuvimos en la casa de él y su mamá nos manifestó que se había ido y se había llevado los niños a Tepic el muchacho, negaron que estuvieran ahí”, expuso.

Recomendación

Recomendó a los familiares asistir al DIF de Caborca, donde residen, para que contacten al DIF de Tepic y se pueda dar seguimiento al caso.

Por su parte, dijo que no pueden hacer nada porque los demandantes no viven aquí, no sucedieron los hechos.