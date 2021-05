Piden ayuda para operar a la perrita de don Víctor, en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Don Víctor tiene 70 años y vive en situación de calle, lo acompañan desde hace mucho tiempo sus fieles perritos y su triciclo, seguramente lo has visto por las calles de Guasave o recostado en la esquina que forman las calles Obregón y Nelson.

Hace poco tiempo, una fundación tomó su caso y le brindaron atención médica, alimento, ropa y otras cosas que don Víctor necesitaba, pero en esta ocasión, es una de sus mascotas quien necesita ayuda pues fue atropellada y requiere de una operación.

La Asociación AMAC, es ahora quien se acercó a don Víctor para ayudarlo con su fiel compañera, quien ya fue checada por un veterinario y necesita una operación que cuesta 4 mil 500 pesos, más los medicamentos de curación.

Don Víctor solo trabaja como velador en una carnicería y no puede costear los gastos, pero no se ha separado ni un solo momento de su perrita, cuidándola y procurando que no se hiciera más daño en lo que se le realiza la operación.

Mappy González, presidenta de AMAC, comentó que la perrita será operada el día de hoy, pero se tiene que pagar la cuenta, por lo que solicitó el apoyo de los guasavenses para poder hacerle frente al gasto, pues como asociación, actualmente no cuentan con recursos.

Para realizar cualquier donativo, se pueden comunicar vía inbox a las redes sociales de AMAC.