Piden freno y castigo a tala de árboles en El Burrión

Guasave, Sinaloa.- Ante la tala de árboles que se ha estado realizando en el acceso principal y otra zona de la sindicatura, ciudadanos solicitaron frenar estas acciones en El Burrión.

Hasta ayer Ana Carolina Gaxiola Quiñónez acusaba que eran 14 los ejemplares que fueron eliminados en tan solo cinco días.

Problema

Se trata de árboles de eucalipto y olivo negro que, aunque no son especies protegidas, nadie solicitó su eliminación ni tampoco hubo un permiso que hubiera expedido la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, señaló la ciudadana.

AYÚDANOS… Da click a la estrella de Google News y síguenos

“No es mi interés dañar a nadie, sino que esto sea un inicio de que se mejoren muchas cosas, igual yo sé que hay árboles que están en peligro, se va trabajar en ello e igual que se sumen la ciudadanía y la regidora Martha Dagnino a hacer lo correcto porque no tiene ella porqué andar cortando por ser regidora, ella no tiene la facultad para hacer eso”, dijo.

Contexto

De acuerdo con una publicación en el muro personal de su red social, la regidora Martha Dagnino, originaria de esta sindicatura, el día 21 de julio informaba a las personas que transitan por la carretera a El Burrión “Nos vimos en la necesidad de podar y en su defecto cortar algunos árboles que estaban completamente ladeados para evitar en lo posible otro accidente como este que se ve aquí”.

Responsabilidad

“A lo que ella comentó en el Facebook ella ahí se está responsabilizando, sabía que ella lo había hecho pero ella lo confirma en una nota que publicó ayer que porque según estaban en riesgo, pero ya para que haya 14 en la misma situación como que es un número bastante grande.”

Dijo que el tronco de los árboles que estaban en el acceso principal es demasiado corto, lo cual no es normal cuando se realizan labores de poda.

Como ciudadana dijo que no habrá nada que la limite y recalcó que no viene a buscar un problema para ella sino un beneficio para todos.

Cuestionado sobre sta situación el síndico municipal, Edgardo Camacho, señaló que a la sindicatura no llegó ningún oficio donde se les notificara que procederían con la tala de estos árboles.

“Sabemos que hubo un accidente hace poco pero se debió notificar y hacer el procedimiento necesario ante Ecología pidiendo un permiso correspondiente. Nosotros como autoridad tratamos de no talar o cortar ningún árbol sin ningún permiso”, expuso.

Comentó que personalmente vio cuando trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento realizaban la tala de estos ejemplares.