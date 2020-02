Piden no confiar en falsos gestores de vivienda

Guasave, Sinaloa.- Ante las amargas experiencias que han tenido cientos de personas que se han dejado engañar por supuestas asociaciones civiles, la Comisión de Vivienda hizo un llamado a la ciudadanía para que no se confíe de personas que les piden una cantidad de dinero para construirles una casa.

Salvador Reynoso, represnetante del Instituto de Vivienda en el estado, señaló que al no poder actuar directamente lo único que hacen es pedir a las familias sinaloenses que tengan cuidado.

“Ahorita hay asociaciones y cada vez que vienen los procesos electorales empiezan a ser más, aquí es muy importante que las familias que están buscando una opción o un programa de acceso a la vivienda se percaten de que sean instituciones realmente válidas y no hay muchas, es el Infonavit, es el Foviste, en este caso del estado somos nosotros la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, y en otro ámbito local pudieran ser los propios ayuntamientos”, señaló.

Dijo que ellos no son los indicados para realizar investigaciones sobre los que estén ofreciendo este beneficio a cambio de una cantidad, pero que se llegan a enterar de casos a través de redes sociales y mensajes de texto que se llegan a realizar estas convocatorias.

“Lo único que hemos hecho es tratar de aclarar hasta dónde se nos permite demandar a alguien para que aclare que a las familias puedan o estén queriendo aportar pues lo hagan con instituciones serias y ante instituciones responsables, por ejemplo cómo se atreve alguien aportar una cantidad de dinero sin un recibo oficial?, ¿quién se hace responsable?, entonces creo que más que hacer un trabajo de comunicación es muy importante que las familias también no caigan en esa desesperación y sean víctimas de fraudes. Nosotros hacemos un llamado”, solicitó.

Yo si en lo personal sufro un fraude por alguien que no me cumple pues tengo que recurrir a una institución y presentar la denuncia correspondiente, yo no quisiera señalar qué organismo, qué organización es buena o cuál es mala, sin embargo sí lo he dicho siempre, las familias tienen que tener mucho cuidado a quién le sueltan un recurso a cambio de qué, aquí no hay más que el estado, los ayuntamientos e instituciones federales, son los organismos que se encargan de promover la vivienda.”