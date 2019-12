Piden no menos de 30 pesos por kilo de frijol

Guasave, Sinaloa.- Debido a distintos factores como las afectaciones climáticas, así como al límite en el hectareaje a establecer, este ciclo no habrá una sobreoferta de frijol, por lo que esperan un precio no menor a 30 pesos por kilo del grano, aseguró Alfredo Rosales Gámez.

El presidente del Comité Municipal Campesino No. 8 indicó que ya no les alcanza con los 25 a 27 pesos de los que se hablaba en otras ocasiones, pues como el rendimiento no se estima que sea tan óptimo como en un inicio se creía, habrá un déficit del grano básico.

Afectaciones. Tras las lluvias y fenómenos climáticos hay cultivos que se destruyeron, lo que representa una pérdida para el productor, teniendo en cuenta que las aseguradoras no responden.

Ahondó en que aunque originalmente se hablaba del establecimiento de 60 a 70 mil hectáreas, actualmente oscilan nada más en las 40 mil. “Creemos que estará muy por debajo la producción, por lo que tendrá que favorecer el precio. “Es importante mencionar que todos los productores que tenemos los cultivos en el suelo establecidos estamos apostándole a una producción de no más de mil 500 kilos por hectárea, no hay frijoles buenos para decir que podríamos tener una producción que a principios de ciclo veíamos que sería buenísima, ahora estamos apostándole a que las compras que se den sean mínimas de 30 pesos por kilo, ya no nos alcanza un precio de 25 a 27 porque la producción se nos fue por abajo, desgraciadamente lo que es la siembra.”

Aseguradoras

El líder campesino expuso además que tras las lluvias algunos productores consideran mejor tumbar los cultivos, sin embargo las aseguradoras en algunos casos se oponen a que así lo hagan, aún a sabiendas de que no habrá rendimiento suficiente.

“Nos han llegado casos, a los cuales les hemos estado dando seguimiento, en la que las aseguradoras no quieren que el productor tumbe su cultivo, aun cuando se aprecia que son hectáreas que no van a alcanzar ni los 700 kilos. Como bien lo están diciendo los productores en corte y trilla nada más se iría lo que daría de producción y todo lo demás generado pues sería pérdida total, por ello están buscando empezar desde cero con otro cultivo, agarrando un cultivo tardío pero bueno para hacer la siembra del maíz”, señaló el dirigente.