Piden que conflicto sindical no afecte operatividad de Jumapag

Guasave, Sinaloa.- Aunque hasta el momento no se han tenido dificultades en la operatividad de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, se tiene la inquietud de que el conflicto que se vive dentro del sindicato de trabajadores, sí pudiera afectar áreas relevantes.

Temor

Gilberto Leyva Cervantes, gerente general de la paramunicipal, indicó que como junta están agradecidos por la participación del sindicato, porque ha sido excelente y gracias a ello se ha logrado incrementar los ingresos y así hacerle frente al costo operativo de la paramunicipal.

Destacó que la crisis que se tiene dentro del sindicato hasta el momento no ha repercutido en el funcionamiento de la Junta, pero reconoció que se tiene el temor, por lo que los llama a tomar los acuerdos que resulten mejores para ellos como organismos, pero también para la paramunicipal.

“Hasta ahorita no están afectando, porque sus reuniones las hacen en sus tiempos, han respetado ellos por su parte sus responsabilidades que como trabajadores y como gremio tienen para con la junta, pero sí apostamos a que diriman sus problemas y logren las mejores alternativas de solución por el bien de la paramunicipal, le apostamos a que solucionen sus problemas, porque son problemas internos del gremio... Nosotros seremos muy respetuosos de lo que ellos decidan.”

Leyva Cervantes enfatizó que siempre ha habido una relación de respeto y cordialidad con el sindicato, recalcando que las puertas de su oficina siempre han estado abiertas para ellos.

“La verdad es que hemos atendido solicitudes del líder sindical y del otro grupo, les hemos dado información sin ningún problema, porque no tenemos nada que esconder.”

En cuanto al grupo de sindicalizados disidentes, el gerente de la Jumapag aseguró que se le ha atendido de igual forma, recalcando que como gerencia son muy respetuosos del proceso interno que viven como organismo sindical.

“Ellos han solicitado a la parte administrativa información que se les ha proporcionado porque tienen derecho a solicitarla, como parte del consejo directivo del sindicato, no hay nada que ocultar, nosotros siempre seremos respetuosos de la autonomía sindical, de no meternos y ellos que resuelvan sus problemas internos, eso sí, apelo a que las decisiones que ellos tomen sean las mejores para la Junta Municipal.”

Al ser cuestionado sobre la disponibilidad de transparentar la información que el grupo está solicitando, el funcionario aseguró no tener ningún problema al respecto con ello.

Sin plazas

Leyva Cervantes aclaró que no se han dado nuevas plazas dentro de la paramunicipal, pero reconoció que sí ha habido al menos dos propuestas del líder sindical, pero hasta el momento no están autorizadas por el parte patronal.

“Esas 11 plazas no hay tal, pudiésen hacer algunas propuestas pero si no está autorizada por la parte patronal simple y sencillamente no proceden... Son dos propuestas de gente que se ha jubilado y que quieren remplazar y las hemos estado analizando y por supuesto que si procede de acuerdo al contrato colectivo serán atendidas en su momento.”