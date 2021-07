Piden que se repare hoyo por la calle Ramón F. Iturbe en colonia Revolución de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Vecinos de la colonia Revolución Mexicana señalaron que hace aproximadamente una semana, o más, se percataron de que por la calle General Ramón F. Iturbe de Guasave se encuentra un hoyo en el que casi cae un ciclista al no percatarse de la presencia de ese problema.

“Hace una semana iba transitando como de costumbre por la calle Ramón F. Iturbe, ya que en ocasiones me toca laboral por esa zona, y me percaté de que una persona que iba en bicicleta casi cae en el hoyo, que de haber ocurrido se hubiera golpeado e incluso lesionado, ya que no se percató de la presencia del orificio”, resaltó Jorge Valdez.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Manifestó que no es la primera vez que pasa eso, pues ya le había tocado percatarse de ese problema, que se ve que es un trabajo inconcluso, porque solo taparon con tierra, pero desconoce qué se haya hecho ahí para que se hiciera ese hoyo.

“Se ve que estaba bien tapado, aunque solo con tierra, pero con esto de las lluvias se está destapando”, comentó.

El quejoso asegura que no se cuenta con ningún señalamiento en ese punto, por lo que temen por la seguridad de la gente, ya que, si en las noches no se dan cuenta de esa falla, podrían salir con golpes de consideración.

Leer más: Ayuntamiento de Guasave enajena los terrenos en las playas

Juez de Control da otro revés a denuncia de la síndica procuradora contra alcalde de Ahome

Síguenos en