Piden regular la captura de choros ante saqueos desmedidos

Guasave.- Ante el saqueo desmedido de choros, líderes pesqueros solicitan que las autoridades regulen su captura para evitar la desaparición del molusco.



Emilio Valenzuela, líder pesquero de Boca del Río, señaló que en los últimos 40 años la especie ha desaparecido por periodos de hasta siete años, por lo que consideró que es importante que el Isapesca le dé protección a la especie.

Sostuvo que es urgente que realicen estudios con los que comprueben que se debe aplicar una veda, por lo menos en el periodo de reproducción.

“Apenas el año pasado apareció después de seis años que era la última vez que se había visto, a no haber uno solo, es más a no encontrar una concha”, explicó.

Denuncia

El presidente de la Federación de Coopera-tivas de Producción Pes-quera Acuícola y de Ser-vicios La Sustentable lamentó que pese a las solicitudes por escrito que han hecho al Ina-pesca no se ha dado seguimiento considerando preocupante la forma desmedida de la captura. “Es una especie que si dejaran que se repoblara bien se aprovechara más y se aprovecha nada más el 30 por ciento y el resto lo dejan en la arena caliente y se muere, porque no lo regresan al mar.”

Aclaró que no están en contra de su captura y dijo que están conscientes de que la gente tiene necesidad. Agregó que es un producto que alcanza hasta 100 pesos por kilo en menudeo, pero vio la necesidad de buscar una medida de cómo protegerlo. “Llega a sacarse pulpa por tonelada pero no hay ningún permiso de pesca para esa especie.”

Propuesta

El líder consideró urgente una normatividad para que se extraiga con un control. “Desaparece el choro y con este otras especies, principalmente como el botete, el caracol burro, la manta, todas esas especies comen choro, están en la orilla.”