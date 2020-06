Piden respetar las guardias en el Taller Municipal de Guasave

Guasave, Sinaloa.- De manera anónima y siendo insistentes en que no quieren que esto se malinterprete, un grupo de trabajadores asignados al Taller Municipal realizaron un llamado a las autoridades para que se respeten las guardias laborales para evitar contagios de Covid-19.

Los empleados detallaron que a pesar de que ya han hablado con el oficial mayor del Ayuntamiento, y este les explicó que hay una orden que viene de Presidencia, en la que se pide que los empleados laboren por guardias y además con una reducción de horario de trabajo, pasando de 9:00 a 15:00 horas a uno de 9:00 a 13:00, a decir de los colaboradores esta medida no se está implementando y esto los mantiene temerosos de contagiarse.

Situación

“La verdad es que no queremos que esto se interprete de una manera equivocada, nosotros lejos de cualquier problema que pudiera haber entre otra gente, eso a nosotros no nos apura ahorita, lo único que buscamos es que se cumpla la instrucción que el propio oficial mayor del Ayuntamiento nos dijo que se había dado por parte de la alcaldesa, quien les pidió que en todas las áreas se trabajara con guardias y con reducción de horario. Por desgracia aquí con nosotros no se ha aplicado y eso nos da temor, sobre todo por nuestras familias, porque todos tenemos en casa a gente vulnerable”, expresó uno de los denunciantes.

Respuesta

Al ser cuestionado sobre esta situación, Jorge Hernández Escobedo, oficial mayor del Ayuntamiento, manifestó que le extraña este señalamiento.

“A mí me parece raro eso que me dice, porque desde el martes de la semana pasada se comunicó conmigo la arquitecta Fabiola Angulo, (directora de Obras Públicas), y me pidió información respecto a una nueva instrucción que la alcaldesa Aurelia Leal nos giró a nosotros.”

El funcionario detalló que al ver que los casos de coronavirus estaban a la alta, desde el miércoles de la semana pasada establecieron medidas más restringidas para que haya menos aglomeraciones entre el personal.

“Ahí en el Taller Municipal son alrededor de 50 los trabajadores que están asignados, de ellos algunos nueve son del área administrativa y el resto son gente que trabaja en el arreglo y mantenimiento de unidades de todo tipo. Se supone que ahí está laborando una parte del personal un día, otra parte otro día y en lo administrativo de igual forma.”

Hernández Escobedo se comprometió a revisar la situación y a descartar que se estén dando aglomeraciones de personal.

