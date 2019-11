Piden retirar palmeras con espinas del parque en el Malecón

Guasave, Sinaloa.- Como una imprudencia es como califica el ciudadano Lino Arellano el hecho de que justo a un costado de los juegos para niños, en el parque ubicado en el Malecón María del Rosario Espinoza, se encuentren unas palmas con tallo espinoso. El denunciante expuso que la tarde del lunes llevó a sus nietos al sitio de recreo, los menores estaban jugando, cuando uno de ellos cayó sobre una de estas plantas. Tras caer sobre la palma las espinas le provocaron heridas en la cabeza que lo hicieron ir al hospital.

“Lo tuvimos que llevar al doctor, hasta al Seguro fuimos a dar para que lo revisaran porque estaba sangrando, y todavía de pilón yo no me daba cuenta y fui y me agarré de la palmera al levantarlo. Fue cuando nos dimos cuenta de que parece un serrucho oiga”, detalló.

Exigencia

“Me parece una falta de sentido común que hayan puesto estas palmas ahí, si están viendo que es un lugar para niños y que los niños por lo general corren sin darse cuenta de los peligros. Es una imprudencia que estén ahí.”

El abuelito pidió a las autoridades que correspondan, que retiren estos ejemplares del lugar, pues aseguró que si bien el incidente no pasó a mayores sí pudieran presentarse más accidentes.

A mi nieto gracias a Dios no le pasó nada grave, no pasó de la mala experiencia y de las cortadas, pero qué obliga que se esperen a que pase algo peor y que otro menor resulte lesionado, es algo peligroso que quizás ellos lo ven en nada o ni siquiera se habían dado cuenta del peligro pero ahí está y lo que yo solicito es que las quiten.”

Al acudir al sitio se constató que las palmas se encuentran a un costado de una cancha que fue diseñada para que los niños tengan un sitio de esparcimiento y juego.