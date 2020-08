Piden se atienda problema de aguas negras en la San Joachín, Guasave

Guasave, Sinaloa.- Respirar se ha vuelto un sufrir para habitantes de la colonia San Joachín, pues el aire últimamente va acompañado de los fétidos olores del drenaje, mientras que el quehacer doméstico se ve constantemente interrumpido por las aguas negras que reciben desde las tomas de agua que debería ser potable.

Aunque el llamado de auxilio a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave ha sido puntual y constante, quienes ahí residen se sienten ignorados al no ver una respuesta a su necesidad de mejores servicios de agua y drenaje.

María del Rosario, quien habita en dicha colonia, sobre el bulevar Juan de Dios Bátiz, señaló que desde hace tiempo tienen el problema de que las aguas negras se derraman por los registros y hasta el patio.

En busca de una solución a este añejo problema dijo que en su domicilio tuvieron que hacer una fosa séptica para descargar el agua de su sanitario.

“Ya hemos hablado mucho a la Jumapag y quedan de mandar el Vactor para destapar pero no vienen, es un grave problema el que tenemos, estar soportando la peste que ni ganas de comer le dan a uno”, expuso.

En la misma situación está la familia de María, quien dijo que van varios reportes realizados a la Jumapag sin que hasta la fecha les hayan dado una respuesta.

Ya tiene más de un mes pero el tiradero de aguas negras ya tiene más de un año y ahorita no apesta, hay días que no se puede estar y adentro brotan las aguas negras por la coladera. Ya no hallamos qué hacer, lo hemos reportado mucho a la radio, a la Jumapag y dicen que van a venir pero no atienden”, expuso.