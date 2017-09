Piden se construya cerca perimetral en primaria

Guasave, Sinaloa.- Las deficiencias en la estructura educativa siguen brotando, esta vez son las madres de familia de la escuela primaria Miguel Alemán, ubicada en la comunidad Utatave, quienes manifestaron su inconformidad ante la falta de cerca perimetral en el plantel.

Desde la entrada al sitio se aprecian las condiciones deplorables en las que estudian los 75 alumnos que integran la matrícula. El cerco se ha ido cayendo a pedazos, la cancha de usos múltiples se encuentra llena de profundos baches, mientras que por otra parte el techo de una hilera de aulas amenza con sucumbir en cualquier momento.

Petición

“Ya hace más de dos años que estamos así, es mucho el riesgo para los niños porque estas calles son de las más transitadas, sobre todo por vehículos grandes y maquinaria agrícola, hemos hecho la solicitud ante el Ayuntamiento y también ante la SEP pero no nos han dado respuesta. Para los maestros es también mucha responsabilidad, pues ellos también están con el pendiente de que les pase algo a los niños”, señaló Olga Karely Algándar, madre de un estudiante.

“Nosotros no pedimos que nos den todo el recurso, porque hasta el cansancio nos han dicho que no hay, pero sí queremos que nos apoyen con algo, nosotras somos muy activas y estamos dispuestas a colaborar, pero no podemos con todo el gasto nosotras solas. Hace tiempo nos hicieron un presupuesto y eran como 300 mil lo que se necesitaba.”

Presión

En el mismo plantel se protagonizó el lunes y ayer la toma de instalaciones, pues desde que inició el ciclo escolar carecían de maestro para los grupos de tercero y cuarto. Tras diálogo y gestión ayer a temprana hora se presentó la maestra designada.

A decir de Cecilo Ambriz Aranguré, jefe de los Servicios Regionales del Petatlán, los estudiantes tendrán la garantía de que contarán con profesor en lo que resta del ciclo.