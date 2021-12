Piden ser pacientes porque la pensión de 65 y Más es paulatina en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Ante la incertidumbre de quienes no han recibido el apoyo de Pensión para el Bienestar de Personas adultas Mayores en Guasave, pese a que realizaron el trámite hace meses, el director de la Región 04 de los Servidores de la Nación, Daniel Hibrahím López Armenta, pidió tener paciencia debido a que hay varios factores que influyen en la asignación del recurso económico y este será de forma gradual.

Explicó que entre los motivos más comunes por los que no les ha llegado el apoyo ahorita, es por la nueva incorporación de los de 65 años en adelante, que en Guasave son más de siete mil personas, o no tener los datos correctos para localizar al adulto o número no actualizado. “De hecho la incorporación iba ser hasta marzo del año que viene, pero decidimos adelantarlo porque estamos bien organizados y nos dio capacidad para registrarlos de una vez, pero la cuestión de la incorporación será gradual y la entrega de su tarjeta”.

Declaró que ya iniciaron con la entrega de las tarjetas de Bienestar, pero deben tener paciencia, sobre todo los de la cabecera municipal, porque se prioriza por comunidades marginadas como El Cerro Cabezón. Se mencionó que aquellos que se registraron a lo último en el operativo de incorporación de 65 años en adelante y se considera que están en menos marginación, estarían recibiendo el dinero en marzo, pero no se descarta que se adelante.

De tener 68 años o más y estar registrado en el programa desde hace meses y sigue sin recibir el beneficio, puede acudir a un centro de integración, de los 34 que operan en el municipio, o hacerlo un hijo o a quien tenga de auxiliar dado de alta.

En la cabecera, uno de los centros integradores se ubica en las oficinas de la Secretaría de Agricultura, sobre la calle Blas Valenzuela, otro en el Mercado de Abastos, por el bulevar Romualdo Ruiz Payán, y uno más en las oficinas de Desarrollo Municipal. Aclaró que se ha trabajado en el registro, pero será hasta que estén incorporados al programa cuando les llegue el apoyo. “No todos van a ser incorporados en cuanto se les registró, va ser gradual”.