Piden solidarizarse con recolectores de Guasave y responsabilizarse del manejo de basura

Guasave, Sinaloa.- Un llamado de solidaridad con el personal recolector de basura de Guasave es el que hacen a la ciudadanía para que se responsabilice en el embolsado o empacado de desechos, en especial en los hogares donde se tienen familiares con Covid-19 y en general con el desecho de algunos objetos que constantemente les ocasionan heridas.

El director de Servicios Públicos, Antonio Hernández Balverde, indicó que son 17 camiones los que están en función en el municipio, cada uno con cuadrillas de tres los que cubren las rutas, y hasta ayer no tenían casos confirmados por coronavirus.

Explicó que ha sido testigo de que la mayoría de los 51 trabajadores en diferentes ocasiones sufren lesiones como cortadas u otras heridas al sujetar bolsas, costales u otros desperdicios que no se manejan con los cuidados requeridos, por lo que considera que la población debe ser más empática y de tirar objetos punzocortantes, como alambres, vidrios u otro tipo de fierro, deben de tratar de envolverlos en cartón o algún tipo de material que prevenga que al sostenerlos los empleados se lastimen.

Hernández Balverde descartó que hasta el momento tengan elementos enfermos de covid, y están cubriendo las rutas en la ciudad y comunidad.

“Si alguna persona tiene síntomas, que no me ha tocado, la indicación es mandarlo a su casa y que sea valorado por un médico. No hemos tenido contagios hasta ahorita”.

El director de Servicios Públicos dijo que por lo regular los ciudadanos no alertan a los recolectores del tipo de basura que recogen, por lo que pidió se haga cuando esté en riesgo el personal, consideración que se debe tomar en cuenta. “Por ese lado sí le pedimos a la ciudadanía que sí nos apoye, en cuanto a alertar al personal se trata de agujas, vidrios, residuos peligrosos, porque ya nos han tocado casos donde el personal dice que se cortan con pedazos de fierro, vidrios o se les atascan otros objetos”.

Al recoger la basura la modalidad debería ser retirar bolsas, costales, contenedores como cubetas, jabas u otro tipo de depósitos y no desparramada o suelta como suelen dejarla afuera de algunos hogares, pero es a consideración de los habitantes, y aunque explicó el director que la indicación es que se lleven todo, resulta más ágil cuando está compacta.

En marcha la transición

