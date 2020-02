Piden transparentar en qué aplicaron 11 mdp de la sierra

Guasave, Sinaloa.- Que transparenten la aplicación de los 11 millones de pesos destinados para los habitantes de comunidades indígenas y que el próximo presupuesto no se les destine a través de la Coordinación de Asuntos Indígenas, solicitó Román Rubio López al gobierno estatal.

El luchador social manifestó que a pesar de las bajas temperaturas que se han registrado, los habitantes de la sierra no han tenido acceso a apoyos para abrigarse ni medicamentos, pues desde hace tres meses que no sube a la sierra la caravana de la salud a través de la cual reciben medicamentos y tratamientos rigurosos como los que se surten a pacientes con lepra.

Problema. En la comunidad de El Talayote hay pacientes que requieren un tratamiento contra la lepra y no se les ha brindado al no subir la caravana de la salud. Rubio López cuestionó el esquema de entrega de apoyos y dijo que debe ser más rigurosa la aplicación y vigilancia del recurso.

“La verdad es que salieron con cuentas mochas en el asunto de los once millones, también en Jicapori no fueron entregadas debidamente las cosas que fueron aprobadas, y en ese rubro fueron aprobados 800 mil pesos para viáticos para que se llevara directamente a comunidades, a Alisos, a Jicapori y a El Limón y no se llevaron”.

Con estos frillazos cómo estarán por allá y que no les den el apoyo es verdaderamente lamentable, y se acaba de aprobar otro presupuesto más, pero si es tan poco transparente pues no les va a servir”.

Mencionó que de acuerdo con lo indicado por el gobierno, los 11 millones de pesos ya se distribuyeron pero que desde su punto de vista “hubo cuentas mochas”.

“Lo empezaron a distribuir a partir de noviembre, entonces si eso va pasar con cada presupuesto que se apruebe... tiene que ser muy riguroso el Congreo del Estado para que pida cuentas de ese dinero porque de otra manera no van a salir de donde mismo”, indicó.

Ahorita lo más lamentable es el asunto de la salud, es lamentable todo, pero dentro de ello los de la salud que tienen tres meses que no van, son caravanas que se van y duran 20 días recorriendo la zona serrana y no han regresado”.

Rubio López mencionó que hay pacientes con lepra que de momento no cuentan con su tratamiento a pesar de que los últimos días la Secretaría de Salud ha hablado del problema que existe por distintos brotes de lepra en el país, entre ellas el estado de Sinaloa, en el municipio de Sinaloa.

“Bajo el mismo proceso me opongo porque, por ejemplo, a los de Jicapori los hicieron bajar hasta San José de Gracia y para poder llevar el maíz y frijol vendieron sus chivas, ¿de qué apuro sales? No les llevaron las cosas hasta allá cuando había 800 mil pesos asignados a gastos de traslado, entonces bajo ese esquema al menos yo me opongo rotundamente”.