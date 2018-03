Pido comprensión por atraso de pagos en DIF: Rosy Fuentes

Guasave, Sinaloa.- Rosy Fuentes, esposa del gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz y actual directora del DIF estatal, pidió comprensión a los trabajadores que se desempeñan en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Guasave, a quienes se les adeuda el pago de dos quincenas y el aguinaldo del año pasado. Entrevistada al finalizar el corte de listón en la capilla velatoria del Panteón Municipal la mañana de ayer, dijo que están trabajando para dar solución a dicha problemática.

Situación

La presidenta del DIF declaró que de acuerdo con las pláticas que ha tenido con Judith Ortiz, directora del DIF Municipal, se logró un acuerdo con trabajadores. “Yo sé que es una situación de molestia pero también pedimos un poco de la comprensión de la situación tan difícil que Guasave se encontró hace un año que mi esposo tomó esta gubernatura y los presidentes municipales. No me quiero meter mucho, no me toca pero sé que las finanzas estaban muy mal y están haciendo un gran esfuerzo por cumplir.”

En espera

Al respecto, Judith Ortiz Castro detalló que son 86 trabajadores de diferentes áreas a quienes se les adeudan dos quincenas de diciembre y el aguinaldo.

Aun cuando ninguna de las dos detalló fecha exacta para el pago, trabajadores del organismo mencionaron de forma anónima que a través de una reunión que sostuvieron con Ortiz Castro les dijo que estaba la intención de pagar en las próximas semanas. Los empleados, quienes prefirieron mantenerse en el anonimato, explicaron que fue durante la última visita del gobernador a Guasave el pasado 7 de marzo, durante la transformación del Issste, que se le dio a conocer de nuevo la deuda que se tiene con los 86 empleados, entre ellos la propia directora.

Necesidad

Previo a su llegada a Juan José Ríos, sindicatura donde se han reportado infantes abandonados que aún se encuentran en la Casa-Hogar y se tiene el conocimiento de otros casos de omisión de cuidados por los padres de familia pero que presentan otras problemáticas de drogadicción y no pueden ser albergados ahí, Rosy Fuentes detalló que en el DIF Sinaloa esta semana realizaron un evento para recabar fondos para espacios donde se refugie a los adolescentes.

“Nosotros como DIF estatal estaremos para ayudar a los DIF municipales y con este que es un proyecto hermoso para nuestros adolescentes podremos apoyar a los municipios. Claro, lo ideal es que en cada municipio lo hubiera pero se está gestionando.”