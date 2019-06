Plan de Desarrollo se aprobó pero sigue sin ser publicado

Guasave, Sinaloa.- A pesar de haber sido aprobado en Cabildo desde hace más de dos meses el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2020, este no ha sido publicado en la página oficial en la sección de trasparencia del portal de internet del Ayuntamiento, pese que así lo indica la ley.

La regidora Nidia Gaxiola dijo que se comete una falta política por parte del Gobierno actual y pidió no se ignore el Plan Municipal, ya que está aprobado desde el pasado 17 de abril.

Llamado

Cuestionó y pidió en sesión de Cabildo a la alcaldesa Aurelia Leal que se le informara al cuerpo de regidores por qué no se realizó la presentación de dicho plan, el cual se tenía programado presentar el 30 de abril del año en curso y se pospuso para el 12 de junio a las 11:00 horas, lo cual no se llevó a cabo y recalcó que no se les dio explicación alguna. Dijo que en el acta número 12 del 17 de abril del año en curso, en el punto 2 de la relación asuntos a tratar que iniciaba con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa, se sometió a consideración y se aprobó.

“Pido a la ciudadana presidenta haga el favor de aclararme el motivo por el cual se suspendió la presentación del Plan Municipal de Desarrollo ante el seno del Comité de Planeación Municipal, del cual, conforme al reglamento interior del organismo, soy integrante.” externó.

Aclaró estar consiente de que no es un requisito obligatorio señalado en algún reglamento pero cree que sí es una obligación moral del Ayuntamiento informarle a la ciudadanía el documento rector de las acciones del actual gobierno.

Respuesta

La presidenta Aurelia Leal dijo que desde hace una semana se giraron ordenes de que se publicara y reafirmó que sí se publicará tal y como lo indica la ley.

En respuesta al cuestionamiento del por qué se cancelaron las presentaciones, respondió que no se hizo porque tuvo una agenda justo ese día y posteriormente se estalló la huelga.

Creo que por los momentos de austeridad que ha vivido el municipio, no ameritaba hacer una reunión”.

Le recordó a la regidora que la ley no los obliga a hacer una presentación ya que para ello se hicieron foros, en los cuales participó la ciudadanía, y fue esta quien plasmó en dicho plan la temática y problemática municipal.

Dijo que por la situación financiera se optó por hacer el plan en discos, los cuales empezarán a distribuirse los próximos días.