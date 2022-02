Planilla blanca exige votar por presidencia de la AARSP con padrón de 2013

Sinaloa.- El candidato a la presidencia de la AARSP por la planilla blanca, exigió que se ‘jugaran’ la elección con el padrón del 2013, al asegurar que el nuevo está ‘amañado’ y exponer en rueda de prensa algunas de las irregularidades detectadas.

Además, mostrando imágenes tomadas de las redes sociales, indicó que pese a que Gustavo Rojo declaró no se ‘engancharía’ en campañas negras, sí ha participado en eventos de su hermano.

Irregularidades

Eucario Ortíz Castro, candidato de la llamada Planilla Blanca para la presidencia de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente, expuso en rueda de prensa las nuevas irregularidades encontradas en el nuevo padrón de socios, destacando la exclusión de uno de los integrantes de dicha planilla.

Es Javier Blancarte Corral quien está en el padrón del 2013 y en el del 2022 fue excluido, sin embargo sí lo avalaron como integrante de la planilla, lo que es incongruente.

“En el padrón del 2013 sí está, pero en el del 2022 firmado por la Cades, el señor Javier Blancarte no aparece, ni su hermano Alejo Blancarte; esa es una clara muestra de las formas en las que se hicieron las cosas.”

Ortíz Castro reiteró que entre más le ‘escarban’, más irregularidades encuentran en el padrón nuevo, por lo que rechazan categóricamente que la elección se realice con el padrón del 2022 al estar ‘amañado’.

“No podemos aceptar que el padrón que a mi me entregaron sea con el que se juegue; estamos en disposición de no aceptar categóricamente el nuevo padrón; me gustaría saber si los tienen como para jugar con el padrón del 2013.”

Detallando que de acuerdo al análisis y comparativo de ambos padrones, se excluyeron 137 socios, pero incluyeron 322, sin que en ningún momento, al menos de los 6 años que él tiene en los consejos directivos de la AARSP, haya sido convocado para tratar el tema de la inclusión de nuevos socios.

Ortíz Castro llamó a su contrincante a un debate, que aunque nunca se ha realizado en el organismo, con todo lo sucedido sería lo ideal.

Señalamientos

Ortiz Castro señaló una vez más, pero en esta ocasión mostrando algunas gráficas impresas, en donde se observa a Gustavo Rojo en eventos de campaña de su hermano Jesús Rojo, catalogando como nepotismo lo ejercido por el presidente de la Caades.

“Ha sido una comparsa con el ingeniero Baltazar, en una manera de nepotismo en ayuda al hermano menor de Gustavo Rojo, en sus declaraciones dice que no se va a enganchar en campañas negras y que no ha metido las manos en el proceso, pero hay imágenes haciendo campaña con su hermano, que no me venga con campañas negras, que no diga que no se ha metido en el proceso de ayuda a su hermano.”