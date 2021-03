Playas abiertas, pero con estrictas medidas para evitar un rebrote de Covid-19: SSA

Guasave, Sinaloa.- Ante la indefinición de la apertura o el cierre de las playas para esta Semana Santa, y pese a estar conscientes de que en cualquier momento se puede registrar un rebrote de casos Covid-19 en Guasave, la jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 2 señaló que habría de apostarse a mantener los balnearios abiertos, pero con un estricto operativo para garantizar los protocolos.

Por su parte, la alcaldesa aseguró que no se permitirá acampar ni tampoco el ingreso de vehículos motorizados a la playa, esto en caso de que los Consejos de Salud decidan mantenerlas abiertas.

Silvia María Preciado Machado, jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, señaló que aunque la determinación sobre la apertura de las playas en el periodo de Semana Santa depende únicamente de lo que se vote en la próxima sesión de los Consejos de Salud, habría de apostarse a mantener las playas abiertas, pero con medidas estrictas.

Añadió que en base a la experiencia que se ha tenido particularmente en el municipio en el tema de la pandemia, la ciudadanía buscará otras opciones de lugares para reunirse a pasar esos días, quedando así fuera del alcance de la supervisión de las autoridades.

Sí sabemos y estamos conscientes de que si se abren irresponsablemente las playas, me refiero a que no se lleven los protocolos en la playa, puede haber un repunte, sin embargo, si se cierran, sabemos que la sociedad se va a ir a hacer aglomeraciones en otros lugares en donde no habrá protocolos, entonces hay que apostarle mejor a resguardar las playas con los protocolos, para que la gente vaya con mayor tranquilidad y evitar un rebrote”.