Pobre, agenda de candidatos en cuestión ambiental

Guasave, Sinaloa.- A los partidos políticos y sus candidatos no les ha interesado tomar en cuenta los temas ambientales en su agenda de propuestas, observó Marco Antonio Moreno León.

El consultor ambientalista de Ceidesin recalcó que en países desarrollados este tema ha sido primordial, por lo que es muy necesario que la agenda ambiental aparezca dentro de las propuestas y las agendas que traen los candidatos de los tres niveles de gobierno.

Pendiente

El tema del medio ambiente es una agenda que siempre ha sido menospreciada desde el nivel federal y mucho más a nivel municipal o de Congreso”, lamentó.

“Tenemos una Ley General de Desarrollo Sustentable que ya está aprobada y publicada pero no tiene un reglamento todavía, entonces todavía el tema ambiental tiene las manos atadas en Sinaloa porque no se le ha dado prioridad en el Congreso ni en el gobierno del estado para que esa ley tenga un reglamento”.

Llamado

Lo que preocupa es que este tema sigue estando afuera de la agenda política por desconocimiento, manifestó, pues no se ve preocupación en los candidatos por acercarse a los consejos de profesionistas para pedir una orientación y tener una propuesta en este ámbito.

Quien también es miembro del consejo estatal de cambio climático en el gobierno del estado opinó que todos los partidos han ido adoptando e impulsando propuestas mediáticas y sobre los mismos temas dejando de preocuparse por otros que son fundamentales como los relacionados con el medio ambiente cuando también estos pueden ayudar a generar empleos, cuidar y potencializar los recursos naturales, pues realmente es la base de todo desarrollo económico.

“La propuesta en tema de desarrollo sustentable y sobre todo en atención a lo que implica el cambio climático que estamos viviendo es muy pobre, a nivel federal hay planteamientos muy escasos, hay un desconocimiento total y a nivel local ni se diga, tú no escuchas a ningún candidato que toque el tema porque no lo conocen y no se preocupan”, expuso.

Problemas

Señaló que la base de los problemas en la agricultura en gran medida son por el tema del manejo ambiental que se da a las plagas, los suelos, por la problemática de la sequía y el manejo del agua, lo cual tiene que ver con los efectos del cambio climático.

“Sinaloa es un estado que tiene alta vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, altísima vulnerabilidad”, expuso, “el problema en Sinaloa es que es mucho el desconocimiento de esas variables porque las políticas públicas no están adecuadas a la problemática que se vive en el estado”.

Mencionó como ejemplo que Sinaloa tiene periodos de estiaje muy marcados y el problema de la sequía tiene que ver mucho con esto, pues tampoco se han visto políticas aplicadas para el cuidado del agua.

“En general es el uso y manejo de los recursos naturales que tiene el estado y el país; las políticas públicas y los esquemas que manejan en todas las propuestas son igualitas y no consideran eso cuando es una parte fundamental, tan es así que los efectos de ese mal manejo ya se siente en el estado con el efecto de nuevas plagas, los huracanes que cada vez son más fuertes, tienen que ver con el cambio climático.”