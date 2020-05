Podría darse brote de dengue en medio de la pandemia en Guasave

Sinaloa.- Con serias dificultades y en medio de la pandemia de Covid-19, el personal de la Dirección de Salud Municipal está trabajando contra la reproducción del mosquito para evitar brotes de dengue, zika y chikungunya.

El titular de la Dirección informó que en esta ocasión no están trabajando de manera coordinada con el personal de la Jurisdicción Sanitaria debido a que están enfocados en la contingencia.

Sin apoyo

Sergio García Montoya, director de Salud Municipal, señaló que están buscando la manera de realizar las jornadas de sanitización y al mismo tiempo los trabajos preventivos contra el dengue utilizando al mismo personal, pues en esta ocasión los trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria No. 2 no se han sumado debido a que están enfocados en la contingencia.

“Estamos trabajando solo nosotros, Salud Municipal, la Jurisdicción Sanitaria no se ha sumado como siempre lo hacía pues el personal de la Secretaría de Salud está enfocado en la pandemia y en todo lo relacionado con el Covid-19, entonces estamos con el mismo personal tratando de hacer lo propio con el tema del Covid, pero también trabajando contra el dengue, pues es la temporada y es necesario no descuidar ese tema también.”

Problema latente

García Montoya reconoció que debido a que toda la atención está puesta en el tema del coronavirus, sí podría registrarse un brote de dengue, por lo que ya iniciaron con los trabajos de fumigación.

“Sí, es un problema que está latente, por supuesto que podría presentarse un brote de dengue, porque debido a la contingencia no se ha podido trabajar como normalmente se hacía contra el mosquito. Nosotros iniciamos ya con los trabajos de fumigación en algunas colonias y comunidades como parte de la prevención y ya tenemos un poco de avance en ese tema.”

El funcionario municipal añadió que en las zonas a las que se les ha dado prioridad con los trabajos de fumigación ha sido precisamente porque se tienen casos sospechosos de dengue.

“Hasta ahorita no se ha confirmado ninguno, pero tenemos casos sospechosos en las comunidades y colonias en donde ya hemos aplicado la fumigación y ya se capacitó a dos personas para que se encarguen de hacer estos trabajos en todo el municipio los fines de semana.”

El llamado

García Montoya indicó que las campañas de descacharrización seguirán suspendidas hasta nuevo aviso, por lo que hizo el llamado a la ciudadanía para que tomen ellos mismos las medidas preventivas.

“Aquí se necesita mucho la cooperación de la gente, porque todavía no sabemos hasta cuándo podremos aplicar de nuevo las campañas de descacharrización. El llamado es a que los mismos ciudadanos pueden ir sacando los cacharros y los recipientes para que la basura se los lleve y así mantener los patios limpios; es fundamental no bajar la guardia para que las estadísticas no sean mayores a las estimadas.”

