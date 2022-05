Podría haber huelga en Jumapag en Guasave; sindicato pide avance en aumento y en pago al pasivo

Guasave, Sinaloa.- Con la fecha pendiente, pero cercana, de un estallamiento de huelga y exigiendo que se les pague el incremento salarial correspondiente a este año, así como un avance en el pago del pasivo que todavía se les debe, es como se encuentran trabajando los sindicalizados de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave.

El líder sindical aseguró que buscan resolver por medio del diálogo y agotar todas las instancias, pero advirtió medidas más fuertes en caso de ser necesario.

Operativo

Israel López Cortez, líder sindical de la Jumapag, informó que el incremento salarial lo tienen estipulado en su contrato, aunque no se les ha respetado.

”Todos los incrementos que decrete la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pero desafortunadamente no nos han dado la atención y se siguen violentando nuestros derechos, cuando yo pensé que esta administración iba a ser muy respetuosa en ese sentido.”

Añadió que las autoridades están cumpliendo solamente con una pequeña parte de todos los adeudos que hay con el sindicato.

“Lastimosamente hizo una declaración el gerente de que nosotros entendamos que no hay para pagar, pero sí hay y más porque incrementaron la tarifa al inicio de año y eso representa casi un millón y medio de pesos mensuales, 750 mil pesos quincenales y el aumento de los trabajadores a la quincena serían 250 mil pesos, mucho menos de lo que está ingresando.”

Reconoció que en las quincenas corrientes no se tiene atrasos, pero sí en las quincenas que están en el pasivo, pues aseguró que ese sigue intacto.

López Cortez señaló que el acercamiento ha sido poco y consideró que han sido muy flexibles con la empresa, lo que está siendo confundido por la administración como debilidad sindical.

“Cuando nos reunimos con el alcalde, prácticamente no estaba enterado de nada y en esta administración que agarró él no se nos ha pagado absolutamente nada de conceptos de ahorro, del pasivo que incluye muchos conceptos.”

El líder sindical detalló que para noviembre del 2019 la empresa tenía un adeudo con el sindicato en lo que es cuotas y retenciones sindicales de 4 millones 402 mil pesos, y de quincenas pendientes a jubilados en ese tiempo eran 3 millones 250 mil pesos, y por diferencia de aguinaldo al sindicato activo 5 millones 712 mil 603 pesos. Diferencias de primas vacacionales 2018-2019 suman un total de un millón 228 mil pesos, más lo que se ha venido acumulando.

Además destacó que en el tema del IMSS también se tienen problemas. “Está lo del IMSS, porque solo se está pagando atención médica, no se está pagando el RCV y eso es algo muy delicado, porque nos queremos llegar a pensionar y si no se paga eso no podremos.”

También aseguró que se están teniendo problemas para que se autoricen las jubilaciones, incluso cuando tienen más de tres años de haber cumplido con el tiempo requerido.

Advertencia

López Cortez fue enfático al señalar que están buscando mediar sin necesidad de llegar a otro tipo de acciones, pero recalcó que no dudarán en hacer lo necesario para que se les respeten sus derechos.