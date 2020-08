Podrían clausurar centros recreativos por iniciar labores

Guasave, Sinaloa.- A través de redes sociales se informó de la apertura de un parque acuático en el municipio, y ante ello, autoridades de Salud en Guasave señalaron que se realizarán inspecciones y estos negocios podrían ser sancionados o incluso cerrados por el desacato, dependiendo las condiciones en las que se encuentren funcionando.

Detallaron que las albercas en sí no son peligrosas, pero sí el convivio y la aglomeración que podría presentarse afuera de estas.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Actividad

Sergio Alonso García Montoya, director de Salud Municipal en Guasave, señaló que al momento de brindarle un tratamiento adecuado al agua de las albercas mitiga el peligro de contagios, sin embargo, el riesgo está afuera de estas, al registrarse aglomeraciones.

“El agua bien tratada en una alberca, con el procedimiento del cloro, no es peligroso para los usuarios, la alberca en sí no es peligrosa si está bien tratada el agua, el asunto aquí serían las algomeraciones que se pueden registrar fuera y dentro de las mismas, es por eso que este tipo de centros todavía no tienen permitido estar abiertos al público.”

En este sentido, la jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, Silvia María Preciado Machado, coincidió en que el riesgo está en el convivio que se da afuera de las albercas y enfatizó en que todavía no se tienen indicaciones para que ningún tipo de parque, incluyendo los acuáticos, estén abiertos al público.

El problema es el convivio que se dé fuera, el que asista mucha gente, las aglomeraciones que se pueden registrar.”

Preciado Machado resaltó que aquí también debe de entrar la responsabilidad ciudadana para evitar sitios que pueden ser concurridos.

“Aquí es bien importante recalcar la responsabilidad de la ciudadanía, porque aunque pudieran estar abiertos estos centros, la decisión de visitarlos o no es de la gente y es ahí en donde se tiene que ser responsable y valorar las circunstancias, porque hay que recordar que todavía estamos en semáforo naranja y no se debe de bajar la guardia.”

Sanciones

La jefa de la Jurisdicción Sanitaria explicó que desconocían sobre la apertura de este tipo de centros, pero que ya dio aviso a Coepris, quien es la encargada de las inspecciones de acuerdo con el protocolo pertinente al caso.

No teníamos conocimiento, pero ya se pasó el reporte a Coepris, que es quien se encarga, en coordinación con la Secretaría de Salud, de verificar estas situaciones que representan un riesgo para la ciudadanía.”

Últimas noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Guasave, Noticias Sinaloa

Preciado Machado señaló que ellos como Jurisdicción, por sí sola, no tiene la facultad para sancionar establecimientos que incumplan con las recomendaciones sanitarias, o bien, que permanezcan laborando pese a no tenerlo permitido todavía, sin embargo, se coordinan con Coepris y con Protección Civil, quienes sí pueden clausurar estos negocios por el desacato.

“Obviamente se realizarán las inspecciones pertinentes, pero en conjunto con Coepris y Protección Civil, porque son ellos quienes pueden aplicar las sanciones e incluso clausurar este tipo de establecimientos por no acatar las indicaciones ante la pandemia, nosotros solo acompañamos y damos las recomendaciones pertinentes ante el caso y ante las condiciones en las que se encuentra laborando el lugar, pero definitivamente no se tienen condiciones para que laboren es-te tipo de negocios.”