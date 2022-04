Policía acusado de exhibicionismo huyó de Guasave, Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- El elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guasave que fue señalado en redes sociales de acoso y exhibicionismo en contra de una mujer y una menor de edad, huyó del municipio, señaló el titular de dicha secretaría, pues desde el señalamiento no ha podido ser localizado.

El funcionario confirmó que las afectadas ya interpusieron una denuncia formal.

La situación

Juan de Dios López Rubio, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, indicó que tienen indicios de que el agente señalado de exhibicionismo huyó del municipio, pues desde el hecho no ha sido localizado.

“Lo buscamos para que firmara lo que es la puesta a disposición ante la Comisión de Honor y Justicia y ya no se le encontró; fue ese mismo día, de manera inmediata, en cuanto se soltó esto porque fue a través de las redes sociales y ya no lo pudimos encontrar.”

El director confirmó que la víctima ya presentó una denuncia formal sobre el hecho, por lo que ya hay delito que perseguir, sin embargo recalcó que ya será la Comisión de Honor y Justicia y las propias autoridades quienes realicen la investigación pertinente.

López Rubio indicó que el agente señalado tiene 13 años de servicio dentro de la corporación, adscrito al área de de Plataforma México, sin que anteriormente se hubieran tenido reportes de hechos o situaciones similares a las manifestadas recientemente

“Él era un elemento que se encontraba en el área de Plataforma México, era un capturista.”

Incluso el elemento tenía aprobado el examen de Control y Confianza. “Para eso es el Control y Confianza, y no arrojó nada, él tenía aprobado el Control y Confianza, pero la salud mental de cada persona, no nada más de los elementos de Policía, está en juego siempre, todos los días, no podemos saber qué es lo que hará un ser humano y cómo va a reaccionar.”

Por su parte el alcalde Martín Ahumada Quintero indicó que ante el hecho de no ser localizado y de no presentarse a laborar, provoca una baja natural y desde el día del hecho, se están contabilizando las ausencias, acumulando ya una semana.

“Si una persona causa falta injustificada en su trabajo va a otorgar una baja de manera natural... Hay que proceder a la baja.”

El llamado

El presidente municipal destacó que desgraciadamente una situación de este tipo no es privativa de los agentes policiacos, sino de los ciudadanos en general, y hay riesgo de que muchas personas puedan tener conductas en formas que consideradas anómalas y que ponen a veces en riesgo a ciudadanos, en este caso a ciudadanas.

“Nuestro llamado es a que si alguien tiene alguna conducta alterada hay que atenderse porque es importante corregir esto, porque tiene un trasfondo psiquiátrico.”