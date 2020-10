Policía de Guasave pide conciencia ciudadana para no meter autos a la playa

Guasave, Sinaloa.- Si la ciudadanía no asume lo que por conciencia le corresponde, es muy difícil preservar el orden en la playa, aseguró Miguel Ángel Martínez Catana. Por ello, el director de Seguridad Pública Municipal realizó un llamado a los visitantes para que asuman desde su llegada al balneario, que por ningún motivo está permitido ingresar con unidades motrices a la zona.

Recordó que aunque la instrucción que les ha dado la alcaldesa es la de ser muy respetuosos con los visitantes, lo cierto es que en caso de que los ciudadanos no colaboren y atiendan las recomendaciones en un segundo e incluso en un tercer llamado de atención, están facultados para aplicar lo que marca el Bando de Policía y Gobierno, con sanciones que van desde multas hasta la remisión a barandilla.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Realidad en Guasave

“Ya sabemos que no hay suficientes oficiales, agentes de la Policía para que cuiden a cada ciudadano, entonces si ya se les está diciendo muy claramente que no deben ingresar a la playa con carros pues deben hacer caso, nosotros no queremos tener que reprender a la gente, más cuando son asuntos que son fáciles de evitar, nadie les impide el sano esparcimiento, el ir a convivir con la familia y a distraerse, lo que sí se les dice es que no está permitido meter los carros a la playa, es una instrucción clara.”

Recordó que el pasado fin de semana fueron 17 los detenidos, por diversas acciones cometidas en el sitio de recreo.

“Esperamos que este fin de semana sea mejor, que ya no haya necesidad de que nos llevemos a la gente, tienen que hacer caso para que las condiciones se sigan dando y que no se cierre de nuevo la playa”, expresó.

Vigilancia en fin de semana

El director reconoció que el operativo más fuerte se aplica durante el fin de semana, pues es cuando refuerzan la vigilancia, entre semana toda la zona de playa y en los sitios que sabemos es donde acude la gente.”

La presencia de carros y motocicletas en la playa representa un peligro latente para los bañistas / Foto: Debate

El fin de semana son alrededor de 50 los elementos policiales que se destinan para la vigilancia y preservación del orden, entre semana son alrededor de 10.

“Realmente como le comento no hay agentes suficientes si la gente no hace caso, es bien importante que la gente sepa que si se les llama la atención es para evitar desorden. La semana pasada tuvimos la presencia de gente que se empezó a amontonar en el bulevar Tiburón y al inicio eran pocos carros, lo dejamos pasar pero ya a la vuelta de una media hora se había incrementado mucho la presencia.”

“Nos dimos cuenta que había que retirarlos y así lo hicimos. Los agentes pidieron a los presentes que por favor se retiraran, por fortuna no hubo disturbios pero es un hecho que si dejamos a la gente a veces no hacen caso y así es como se hace el descontrol.”