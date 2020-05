Policías de Guasave se inconforman al posponerse aún más sus jubilaciones

Guasave, Sinaloa.- Alrededor de 20 policías se dieron cita hoy en Palacio Municipal de Guasave para externar su inconformidad por estarse posponiendo las jubilaciones de elementos que debieron retirarse el 15 de abril y mayo.

En su encuentro con Gerardo Peñuelas, secretario de la comuna, expusieron que lon 12 municipales que en abril y mayo esperaban poder retirarse a su casa bajo el concepto de jubilación anticipada, al tener alguna enfermedad crónico-degenerativa, cumplir los años de servicio o de plano estar imposibilitados de seguir brindando sus servicios a la corporación, no lo han podido hacer por qué no han recibido la autorización.

Los agentes reiteraron que requieren de la ayuda del actual gobierno y se les conceda la licencia para retirarse, y después ver lo correspondiente a la liquidación.

Gerardo Peñuelas les pidió tener paciencia, ya que debido a la pandemia del Covid-19 se ha retrasado dicho proceso. Las jubilaciones se empezaron autorizar desde noviembre del año pasado, seis elementos por mes, pero en abril se frenó.

Al no tener otra alternativa, los policías dijeron que accederán, pero consideraron una injusticia lo que está pasando con la mayoría al estar enfermos y estar expuestos al virus.

No tenemos alternativa, nos tenemos que esperar, pero si esto del coronavirus no pasa, nosotros nos tenemos que esperar? no es justo y esto va para largo, muchos de nosotros ya cumplimos", asentaron.