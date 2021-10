Politiza Gobierno de Sinaloa entrega de recursos al municipio de Guasave

Sinaloa.- El tesorero municipal de Guasave, Sinaloa, lamentó que luego que realizaron un fondo de ahorro de 38 millones de pesos, recursos que guardaron con el Gobierno del Estado para pagar en este mes los aguinaldos a los empleados, el Estado no quiso darles el dinero, a pesar de varios oficios enviados, y aunque desconocen la razón de esa actitud, todo hace indicar que quieren que el nuevo gobierno entregue esa prestación.

Joel Quintero Castañeda señaló que es un recurso que le pertenece al municipio, y lo reunieron ellos con mucho esfuerzo para de manera anticipada darle el aguinaldo a los trabajadores, pero al parecer quieren que se cuelgue la medalla la administración que entra el próximo lunes.

Situación

Detalló que no encuentran otra explicación del por qué no valorar el resultado de un esfuerzo de disciplina financiera que han realizado ellos y no existe ninguna razón o motivo para que no hayan devuelto ese dinero.

El funcionario criticó que el gobierno del estado haya hecho caso omiso a las solicitudes y oficios que les turnaron para que facturaran la devolución.

También mencionó que desde el primero de octubre, el estado tuvo conocimiento de un descuento que aplicó el IMSS al municipio por más de 4 millones de pesos, pero de eso no se les informó nada sino hasta ayer.

“Entendemos que la intención es que esta administración cerrara sin recursos y agobiada por los compromisos salariales”, enfatizó.

Quintero Castañeda destacó que el tema del rescate financiero que se solicitó al gobernador para Jumapag, fue lo mismo, ya que al final no se lo dieron a ellos, para que sea quien los releva, el encargado de colgarse la medalla.