Pondrán mano dura contra tala y podado de árboles

Guasave, Sinaloa.- Fuertes sanciones se aplicarán a los responsables de talar y podar indebidamente los árboles, señaló el director de Ecología en Guasave, quien aseguró que no se le perdonará la multa a nadie, sea quien sea.

Añadió que los permisos para podado están restringidos hasta el mes de octubre, a menos que se trate de un caso especial en donde represente algún riesgo.

Mano dura

Felipe Ángeles Ruiz Moreno, director de Ecología, informó que el reglamento es muy fuerte respecto a la tala y al podado de árboles, por lo que aplicarán ‘mano dura’ contra las personas que realicen dichas prácticas prohibidas, sea la persona que sea.

“Tenemos un reglamento muy fuerte de Ecología y yo estoy para aplicarlo, no estoy nada más para interpretarlo. Nosotros estamos aquí para accionar, para aplicar los estatutos y el reglamento, no estamos para perdonarle a nadie, nosotros infraccionamos cuando está sustentado el delito ambiental y ya serán otras instancias las que actúen cuando solicitan reducción de la multa, porque eso no me compete a mí, le compete a Tesorería.”

Ruiz Moreno enfatizó que dichas acciones tienen que realizarse con el permiso de la Dirección, quienes después de recibir la solicitud de tala o poda verifican la situación y tras la valoración se otorga o se niega el permiso.

El funcionario detalló que no estarán otorgando permisos para poda de árboles hasta el mes de octubre, sin embargo, en caso de tratarse de algo urgente se valorará cada solicitud.

“Nosotros no vamos a dar permiso de poda hasta en el mes de octubre, porque la gente que está podando ahorita está afectando el medio ambiente, ahorita es cuando más se ocupa la sombra y están todas las anidaciones de polinizadores, de pajaritos, los huevecillos en los árboles, la gente no debe de podar, pero igual que se justifique la poda, no es porque llegando octubre ya todos vamos a poder podar, cada árbol tiene su tratamiento.”

Excepciones

El director de Ecología comentó que existen excepciones, siempre y cuando se logre la justificación de la acción y a cambio del permiso de tala se le exige la plantación de tres árboles por cada uno talado.

“Si hay permiso para talar en algunas circunstancias, el personal va y checa y vemos si es necesario talarse el árbol cuando esté en riesgo la integridad física de alguien o algún problema en las escuelas, ahí sí damos permiso, pero bien estudiado el tema y con la obligación de plantar tres por uno.”

El llamado

Ruiz Moreno solicitó la ayuda del personal de Seguridad Pública, quienes por sus rondines diarios recorren todo el municipio, para que en caso de detectar cualqiera de estas dos acciones se les notifique de inmediato y poder actuar en consecuencia. Asimismo pidió a la ciudadanía que reporte.