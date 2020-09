Por Covid-19, suspenden festejos de la Virgen del Rosario en Guasave

Guasave.- Debido a los tiempos de pandemia que se viven a consecuencia del COVID-19, la iglesia católica no tendrá fiesta para la Virgen del Rosario en Guasave, Sinaloa, el primer domingo de octubre ni el resto de la semana, como años anteriores, solo celebrarán el día de la patrona de los guasavenses con muchas medidas, apegándose a una serie de protocolos.

El párroco del santuario, Luis Alfonso Leyva López, detalló que bajarán a la virgen y oficiará misa en la iglesia, donde una vez que se encuentren 80 personas en el interior, se cerrarán las puertas, esto para evitar aglomeraciones y poder cumplir con los protocolos de sana distancia.

"Todo está suspendido, yo voy a celebrar, voy a bajar la virgen, pero decir que vamos hacer un festejo, una fiesta, eso no."

El sacerdote dijo que no está en sus manos evitar que la gente acuda ni tampoco puede negarse porque entiende que la devoción por la santísima madre es mucha, pero que por los tiempos que se viven no se realizarán actividades como es tradición.

"Voy a celebrar las misas ordinarias en comunión con el debido respeto y hasta ahí, y mantener la tranquilidad. Pero este año no debe haber aglomeraciones como en otros años", insistió.

Mencionó que no se ha pensado en la posibilidad de instalar pantallas o bocinas para que quien no pueda entrar a la iglesia escuché la misa, esto para evitar reuniones masivas, pero sí que la transmitirán vía Facebook por la página Santuario de la Virgen del Rosario.

Dicha festividad reunía a miles de feligreses que por el fervor y su fe a la Virgen del Rosario llegaban de estados vecinos como Sonora y se quedaban a dormir en el atrio, donde este año no se les prohibirá hacerlo, pero la recomendación es quedarse en su casa. La banda sinaloense no se contratará este año por parte de la iglesia, pero de llegar un particular para hacerlo, tocarán siempre y cuando no se hagan tumultos.

"Yo solo me voy a preparar con el gel antibacterial, los cubrebocas y estamos sanitizando dos veces por semana el santuario", declaró el sacerdote.

Voluntarios católicos han buscado la forma de seguir con la vendimia de comida en esa fecha, pero para pedir y recoger, o bien entregar a domicilio, pero aún no definen.

Mario Figueroa, director de la Vía Pública, mencionó que no ven posible la instalación de la feria por su proximidad, y que aunque es el Consejo de Salud quien maneja lo relacionado a las aperturas, dependiendo de la situación que se vive en torno al coronavirus, pues en años pasados se instalaban alrededor 250 comerciantes.

"Los comerciantes ya saben y la mayoría son adultos y han entendido, es difícil que los tengamos juntos más la aglomeración que esto causa, pero estamos detenidos, aunque la última palabra la toma el Consejo de Salud", reiteró.

El funcionario externó que existen inquietudes por parte de los comerciantes, a quienes se les ha explicado que no hay condiciones y pese a las ganancias económicas que esto les genera y que hoy no tendrían, han tenido aceptación por parte de los vendedores de la vía pública.

"Ahorita es primero la salud y después la economía", señaló Mario Figueroa.