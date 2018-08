Por acuerdo con la SEPyC liberan plantel en El Progreso

Guasave, Sinaloa.- Ante la toma de la secundaria 5 de Septiembre en la comunidad El Progreso y la advertencia que de no recibir respuestas favorables de la Secretaría de Educación Pública no la abrirían, ayer madres de familia la liberaron y se reanudaron las clases al asignarles un maestro de ciencias, materia que no se les impartía desde hace dos años, y se asignó a un intendente, área que tenía un año sin ser cubierta.

Padres de familia detallaron que el compromiso fue que en un lapso de 15 días se les asignará a un director y maestro de arte.

Educación

Adamaris es parte de los casi 115 alumnos que conforman la matrícula escolar de la secundaria, toma clases en uno de los seis salones que tiene el plantel, en su mayoría deteriorados, con los abanicos inservibles, cableado al descubierto y paredes deterioradas, infraestructura que no podrá ser remodelada al menos que se haga de manera formal una solicitud ante el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, y de acuerdo con los protocolos deberá ser valorada para confirmar si se aprobó el recurso para su mejora.

Yuridia Ruiz, una de las docenas de madres que se manifestaron la tarde del martes, dijo que estuvieron de acuerdo, ya que se logró respuesta favorable, buscando el bienestar educativo de los jóvenes.

Convenio

David Zúñiga Villanueva, jefe de los Servicios Regionales del Petatlán, indicó que a través del supervisor escolar se hizo un compromiso formal con los padres de familia para que en un plazo de dos semanas se asignara a un director y al maestro de arte, el cual tiene tres ciclos escolares que no imparte clases.